- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 525
Profit Trade:
1 466 (96.13%)
Loss Trade:
59 (3.87%)
Best Trade:
5.84 USD
Worst Trade:
-50.37 USD
Profitto lordo:
1 453.83 USD (138 267 pips)
Perdita lorda:
-868.97 USD (71 569 pips)
Vincite massime consecutive:
503 (470.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
470.30 USD (503)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
9.64%
Massimo carico di deposito:
2.89%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
2.21
Long Trade:
879 (57.64%)
Short Trade:
646 (42.36%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
0.99 USD
Perdita media:
-14.73 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-178.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-178.99 USD (7)
Crescita mensile:
15.30%
Previsione annuale:
185.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.88 USD
Massimale:
264.31 USD (110.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.12% (264.31 USD)
Per equità:
6.89% (54.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1525
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|585
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|67K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.84 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 503
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +470.30 USD
Massima perdita consecutiva: -178.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 3
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
FusionMarkets-Live
|0.45 × 108
|
Exness-MT5Real31
|0.60 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.61 × 61
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.62 × 1854
|
ICMarketsSC-MT5
|0.64 × 121
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.92 × 2516
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|1.29 × 14
|
TitanFX-MT5-01
|1.33 × 6
|
GOMarketsMU-Live
|2.09 × 411
|
Axiory-Live
|2.53 × 206
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|3.41 × 29
