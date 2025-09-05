SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Imperial Dominator
Nauris Zukas

Imperial Dominator

Nauris Zukas
0 recensioni
Affidabilità
83 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 292%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 525
Profit Trade:
1 466 (96.13%)
Loss Trade:
59 (3.87%)
Best Trade:
5.84 USD
Worst Trade:
-50.37 USD
Profitto lordo:
1 453.83 USD (138 267 pips)
Perdita lorda:
-868.97 USD (71 569 pips)
Vincite massime consecutive:
503 (470.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
470.30 USD (503)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
9.64%
Massimo carico di deposito:
2.89%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
2.21
Long Trade:
879 (57.64%)
Short Trade:
646 (42.36%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
0.99 USD
Perdita media:
-14.73 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-178.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-178.99 USD (7)
Crescita mensile:
15.30%
Previsione annuale:
185.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.88 USD
Massimale:
264.31 USD (110.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.12% (264.31 USD)
Per equità:
6.89% (54.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 1525
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 585
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 67K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.84 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 503
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +470.30 USD
Massima perdita consecutiva: -178.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
ICTrading-MT5-4
0.33 × 3
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
FusionMarkets-Live
0.45 × 108
Exness-MT5Real31
0.60 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.61 × 61
ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 1854
ICMarketsSC-MT5
0.64 × 121
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 2516
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.29 × 14
TitanFX-MT5-01
1.33 × 6
GOMarketsMU-Live
2.09 × 411
Axiory-Live
2.53 × 206
FPMarkets-Live
3.00 × 1
OxSecurities-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.41 × 29
26 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 09:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 11:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 09:41
A large drawdown may occur on the account again
