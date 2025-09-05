- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
14 (42.42%)
Loss Trade:
19 (57.58%)
Best Trade:
107.38 USD
Worst Trade:
-75.85 USD
Profitto lordo:
613.28 USD (10 306 pips)
Perdita lorda:
-377.68 USD (5 660 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (93.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
163.29 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
11.02%
Massimo carico di deposito:
100.93%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.39
Long Trade:
18 (54.55%)
Short Trade:
15 (45.45%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
7.14 USD
Profitto medio:
43.81 USD
Perdita media:
-19.88 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-167.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-167.88 USD (10)
Crescita mensile:
98.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
169.18 USD (36.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.69% (169.11 USD)
Per equità:
8.18% (27.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|.USTECHCash
|236
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|.USTECHCash
|4.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +107.38 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +93.41 USD
Massima perdita consecutiva: -167.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ApolloX is a trading BOT that is working on NASDAQ. It has a high risk, but also high reward. Each trade is 10% of the Equity
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
194%
0
0
USD
USD
369
USD
USD
6
100%
33
42%
11%
1.62
7.14
USD
USD
36%
1:500