Yong Lian Ning

Nyl520

Yong Lian Ning
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 21%
MingTakInternational-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
373
Profit Trade:
291 (78.01%)
Loss Trade:
82 (21.98%)
Best Trade:
1 476.00 USD
Worst Trade:
-4 367.33 USD
Profitto lordo:
23 847.74 USD (110 440 pips)
Perdita lorda:
-18 205.18 USD (111 084 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (601.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 584.60 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
34.79%
Massimo carico di deposito:
9.42%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.56
Long Trade:
209 (56.03%)
Short Trade:
164 (43.97%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
15.13 USD
Profitto medio:
81.95 USD
Perdita media:
-222.01 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-9 290.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 290.10 USD (13)
Crescita mensile:
45.58%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 836.42 USD
Massimale:
10 094.30 USD (38.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.44% (10 094.30 USD)
Per equità:
14.21% (3 517.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.mt 373
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.mt 5.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.mt -644
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 476.00 USD
Worst Trade: -4 367 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +601.40 USD
Massima perdita consecutiva: -9 290.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MingTakInternational-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

趋势策略加拨头皮！
Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 08:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 07:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 02:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 06:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
