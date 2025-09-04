- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 531
Profit Trade:
3 367 (95.35%)
Loss Trade:
164 (4.64%)
Best Trade:
6 357 532.00 USD
Worst Trade:
-1 130 000.00 USD
Profitto lordo:
1 980 874 365.15 USD (11 632 285 pips)
Perdita lorda:
-104 835 756.50 USD (116 576 pips)
Vincite massime consecutive:
1569 (572 517 287.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
807 004 096.15 USD (849)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
66.15%
Massimo carico di deposito:
41.35%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
76.96
Long Trade:
2 224 (62.98%)
Short Trade:
1 307 (37.02%)
Fattore di profitto:
18.90
Profitto previsto:
531 305.19 USD
Profitto medio:
588 320.27 USD
Perdita media:
-639 242.42 USD
Massime perdite consecutive:
55 (-2 130 595.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20 161 390.00 USD (51)
Crescita mensile:
26.76%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14 730.00 USD
Massimale:
24 376 660.00 USD (4.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.51% (6 829 285.00 USD)
Per equità:
26.12% (132 517 000.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.W
|2446
|GBPUSD.W
|460
|EURUSD.W
|440
|BTCUSD.W
|185
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.W
|1558M
|GBPUSD.W
|109M
|EURUSD.W
|126M
|BTCUSD.W
|83M
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.W
|2.9M
|GBPUSD.W
|124K
|EURUSD.W
|139K
|BTCUSD.W
|8.4M
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6 357 532.00 USD
Worst Trade: -1 130 000 USD
Vincite massime consecutive: 849
Massime perdite consecutive: 51
Massimo profitto consecutivo: +572 517 287.88 USD
Massima perdita consecutiva: -2 130 595.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PhyxTrade-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
My special strategy help me to grow big accounts
That is my special strategy
