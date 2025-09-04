SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold123
Anila Waqar

Gold123

Anila Waqar
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 5%
PhyxTrade-Server
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 531
Profit Trade:
3 367 (95.35%)
Loss Trade:
164 (4.64%)
Best Trade:
6 357 532.00 USD
Worst Trade:
-1 130 000.00 USD
Profitto lordo:
1 980 874 365.15 USD (11 632 285 pips)
Perdita lorda:
-104 835 756.50 USD (116 576 pips)
Vincite massime consecutive:
1569 (572 517 287.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
807 004 096.15 USD (849)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
66.15%
Massimo carico di deposito:
41.35%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
76.96
Long Trade:
2 224 (62.98%)
Short Trade:
1 307 (37.02%)
Fattore di profitto:
18.90
Profitto previsto:
531 305.19 USD
Profitto medio:
588 320.27 USD
Perdita media:
-639 242.42 USD
Massime perdite consecutive:
55 (-2 130 595.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20 161 390.00 USD (51)
Crescita mensile:
26.76%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14 730.00 USD
Massimale:
24 376 660.00 USD (4.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.51% (6 829 285.00 USD)
Per equità:
26.12% (132 517 000.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.W 2446
GBPUSD.W 460
EURUSD.W 440
BTCUSD.W 185
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.W 1558M
GBPUSD.W 109M
EURUSD.W 126M
BTCUSD.W 83M
250M 500M 750M 1000M 1250M 1500M 1750M 2000M -2044967296 -1794967296 -1544967296 -1294967296 -1044967296 -794967296 -544967296 -294967296 -44967296 205M 455M 705M 955M 1205M 1455M 1705M 1955M -2089934592 -1839934592 -1589934592 -1339934592 -1089934592 -839934592 -589934592 -339934592 -89934592 160M 410M 660M 910M 1160M 1410M 1660M 1910M -2134901888 -1884901888 -1634901888 -1384901888 -1134901888 -884901888 -634901888 -384901888 -134901888 115M 365M 615M 865M 1115M 1365M 1615M 1865M
250M 500M 750M 1000M 1250M 1500M 1750M 2000M -2044967296 -1794967296 -1544967296 -1294967296 -1044967296 -794967296 -544967296 -294967296 -44967296 205M 455M 705M 955M 1205M 1455M 1705M 1955M -2089934592 -1839934592 -1589934592 -1339934592 -1089934592 -839934592 -589934592 -339934592 -89934592 160M 410M 660M 910M 1160M 1410M 1660M 1910M -2134901888 -1884901888 -1634901888 -1384901888 -1134901888 -884901888 -634901888 -384901888 -134901888 115M 365M 615M 865M 1115M 1365M 1615M 1865M
250M 500M 750M 1000M 1250M 1500M 1750M 2000M -2044967296 -1794967296 -1544967296 -1294967296 -1044967296 -794967296 -544967296 -294967296 -44967296 205M 455M 705M 955M 1205M 1455M 1705M 1955M -2089934592 -1839934592 -1589934592 -1339934592 -1089934592 -839934592 -589934592 -339934592 -89934592 160M 410M 660M 910M 1160M 1410M 1660M 1910M -2134901888 -1884901888 -1634901888 -1384901888 -1134901888 -884901888 -634901888 -384901888 -134901888 115M 365M 615M 865M 1115M 1365M 1615M 1865M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.W 2.9M
GBPUSD.W 124K
EURUSD.W 139K
BTCUSD.W 8.4M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 357 532.00 USD
Worst Trade: -1 130 000 USD
Vincite massime consecutive: 849
Massime perdite consecutive: 51
Massimo profitto consecutivo: +572 517 287.88 USD
Massima perdita consecutiva: -2 130 595.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PhyxTrade-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

My special strategy help me to grow big accounts 
Non ci sono recensioni
2025.10.19 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 18:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.02 18:05 2025.10.02 18:05:51  

That is my special strategy

2025.09.05 00:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.05 00:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 00:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 00:18
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold123
1000USD al mese
5%
0
0
USD
1204M
USD
12
0%
3 531
95%
66%
18.89
531 305.19
USD
54%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.