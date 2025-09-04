- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
157
Profit Trade:
81 (51.59%)
Loss Trade:
76 (48.41%)
Best Trade:
2 842.14 USD
Worst Trade:
-440.88 USD
Profitto lordo:
19 992.45 USD (36 526 pips)
Perdita lorda:
-8 690.78 USD (49 485 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (411.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 899.16 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
99.24%
Massimo carico di deposito:
123.07%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.47
Long Trade:
86 (54.78%)
Short Trade:
71 (45.22%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
71.99 USD
Profitto medio:
246.82 USD
Perdita media:
-114.35 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 746.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 746.87 USD (7)
Crescita mensile:
14.52%
Previsione annuale:
176.18%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 746.87 USD (17.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.13% (1 746.87 USD)
Per equità:
58.49% (5 862.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|155
|archived
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|7.6K
|archived
|3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-13K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 842.14 USD
Worst Trade: -441 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +411.56 USD
Massima perdita consecutiva: -1 746.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US05-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 4
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 1
|
OANDA-Japan Practice
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Live
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 9
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 1
127 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Silahkan Ikuti dengan Minimal Balance 10.000$
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
57%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
27
98%
157
51%
99%
2.30
71.99
USD
USD
58%
1:500