Kombo Dwi Cahyono

Kotakota

Kombo Dwi Cahyono
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 57%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
157
Profit Trade:
81 (51.59%)
Loss Trade:
76 (48.41%)
Best Trade:
2 842.14 USD
Worst Trade:
-440.88 USD
Profitto lordo:
19 992.45 USD (36 526 pips)
Perdita lorda:
-8 690.78 USD (49 485 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (411.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 899.16 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
99.24%
Massimo carico di deposito:
123.07%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.47
Long Trade:
86 (54.78%)
Short Trade:
71 (45.22%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
71.99 USD
Profitto medio:
246.82 USD
Perdita media:
-114.35 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 746.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 746.87 USD (7)
Crescita mensile:
14.52%
Previsione annuale:
176.18%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 746.87 USD (17.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.13% (1 746.87 USD)
Per equità:
58.49% (5 862.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 155
archived 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 7.6K
archived 3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -13K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 842.14 USD
Worst Trade: -441 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +411.56 USD
Massima perdita consecutiva: -1 746.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-1
0.00 × 2
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real06
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 4
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 3
XMTrading-Real 11
0.00 × 1
OANDA-Japan Practice
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 9
MaxiServices-Real
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 1
127 più
Silahkan Ikuti dengan Minimal Balance 10.000$
Non ci sono recensioni
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 21:01
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 13:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.04 20:04
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 9.33% of days out of the 150 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.