Maurice Prang

ICONIC SOLUTIONS

Maurice Prang
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 20%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
90
Profit Trade:
74 (82.22%)
Loss Trade:
16 (17.78%)
Best Trade:
62.01 EUR
Worst Trade:
-127.54 EUR
Profitto lordo:
1 866.31 EUR (10 771 pips)
Perdita lorda:
-1 165.43 EUR (6 488 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (469.37 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
520.80 EUR (20)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
0.08%
Massimo carico di deposito:
2.87%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
2.13
Long Trade:
40 (44.44%)
Short Trade:
50 (55.56%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
7.79 EUR
Profitto medio:
25.22 EUR
Perdita media:
-72.84 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-324.24 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-324.24 EUR (6)
Crescita mensile:
8.36%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.30 EUR
Massimale:
329.24 EUR (13.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.98% (327.74 EUR)
Per equità:
1.14% (62.86 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 90
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 799
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 4.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +62.01 EUR
Worst Trade: -128 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +469.37 EUR
Massima perdita consecutiva: -324.24 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

ICONIC SECRET STRATEGY — Segnali M1

ICONIC SOLUTIONS – Precisione in ogni segnale

Quando Londra si sveglia, il mercato respira in modo diverso. Gli spread si restringono, la liquidità trabocca dai bordi — ed è proprio lì che ICONIC SECRET STRATEGY colpisce. Niente supposizioni, niente hype. Esecuzione M1. Fredda. Precisa. Ripetibile.

La storia

Mentre altri stanno ancora tracciando linee, il nostro orologio è già partito. Non aspettiamo le “sensazioni”, aspettiamo le prove: movimento, pressione, momentum. Quando la porta si apre, passiamo — senza drammi, senza esitazioni. One shot. Next.

Cosa ottieni

  • Flusso di segnali M1 con disciplina istituzionale

  • DNA londinese e momentum di breakout — senza rivelare la “salsa segreta”

  • Set-up chiari, stop chiari, regole chiare

  • Focus su qualità > quantità

  • Niente martingale, niente grid, niente media al ribasso

A chi è rivolto

A trader che mettono le regole sopra l’adrenalina. A costruttori che preferiscono copiare e scalare invece di sperare. A chi sa che Edge ≠ intrattenimento.

Inizia in 60 secondi

  • Abbonati (pulsante in alto)

  • Collega e sincronizza il tuo VPS MQL5 (24/5 attivo, bassa latenza)

  • Scegli un fattore di copia conservativo (osserva prima, poi aumenta)

Tip: scegli un broker con spread stretti su XAUUSD ed esecuzione stabile.

Principi (senza svelare il segreto)

  • Esecuzione M1 per protezione rapida e trailing pulito

  • Bias di breakout vicino ai veri bordi di liquidità

  • Timing londinese quando il mercato offre davvero

  • Perdite piccole e definite — i runner vengono gestiti, non regalati indietro

Gestione delle aspettative

Questo non è un circo “verde ogni giorno”. Ci sono giorni silenziosi e fasi difficili. Ma quando il mercato apre la corsia, noi ci siamo. Coerenti. Prevedibili. Scalabili.

Unisciti all’Edge

Pronto a passare dal rumore al segnale?
Abbonati ora, collega il VPS, copia — e lascia che il resto del mondo continui a disegnare linee.

Disclaimer: Il trading su Forex/CFD/metalli comporta rischi. Le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri. Opera responsabilmente, inizia in modo conservativo e rivedi regolarmente i tuoi parametri di rischio.


Non ci sono recensioni
2025.09.04 19:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
