- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|799
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
ICONIC SOLUTIONS – Precisione in ogni segnale
Quando Londra si sveglia, il mercato respira in modo diverso. Gli spread si restringono, la liquidità trabocca dai bordi — ed è proprio lì che ICONIC SECRET STRATEGY colpisce. Niente supposizioni, niente hype. Esecuzione M1. Fredda. Precisa. Ripetibile.
La storia
Mentre altri stanno ancora tracciando linee, il nostro orologio è già partito. Non aspettiamo le “sensazioni”, aspettiamo le prove: movimento, pressione, momentum. Quando la porta si apre, passiamo — senza drammi, senza esitazioni. One shot. Next.
Cosa ottieni
-
Flusso di segnali M1 con disciplina istituzionale
-
DNA londinese e momentum di breakout — senza rivelare la “salsa segreta”
-
Set-up chiari, stop chiari, regole chiare
-
Focus su qualità > quantità
-
Niente martingale, niente grid, niente media al ribasso
A chi è rivolto
A trader che mettono le regole sopra l’adrenalina. A costruttori che preferiscono copiare e scalare invece di sperare. A chi sa che Edge ≠ intrattenimento.
Inizia in 60 secondi
-
Abbonati (pulsante in alto)
-
Collega e sincronizza il tuo VPS MQL5 (24/5 attivo, bassa latenza)
-
Scegli un fattore di copia conservativo (osserva prima, poi aumenta)
Tip: scegli un broker con spread stretti su XAUUSD ed esecuzione stabile.
Principi (senza svelare il segreto)
-
Esecuzione M1 per protezione rapida e trailing pulito
-
Bias di breakout vicino ai veri bordi di liquidità
-
Timing londinese quando il mercato offre davvero
-
Perdite piccole e definite — i runner vengono gestiti, non regalati indietro
Gestione delle aspettative
Questo non è un circo “verde ogni giorno”. Ci sono giorni silenziosi e fasi difficili. Ma quando il mercato apre la corsia, noi ci siamo. Coerenti. Prevedibili. Scalabili.
Unisciti all’Edge
Pronto a passare dal rumore al segnale?
Abbonati ora, collega il VPS, copia — e lascia che il resto del mondo continui a disegnare linee.
Disclaimer: Il trading su Forex/CFD/metalli comporta rischi. Le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri. Opera responsabilmente, inizia in modo conservativo e rivedi regolarmente i tuoi parametri di rischio.
