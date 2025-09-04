SegnaliSezioni
AFtrend

Evgeniy Chernov
0 recensioni
60 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -34%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
387
Profit Trade:
255 (65.89%)
Loss Trade:
132 (34.11%)
Best Trade:
653.37 RUB
Worst Trade:
-1 179.93 RUB
Profitto lordo:
28 242.84 RUB (40 486 pips)
Perdita lorda:
-27 549.42 RUB (33 178 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (3 377.83 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
3 685.56 RUB (26)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
82.07%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.07
Long Trade:
170 (43.93%)
Short Trade:
217 (56.07%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
1.79 RUB
Profitto medio:
110.76 RUB
Perdita media:
-208.71 RUB
Massime perdite consecutive:
12 (-1 082.23 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-1 936.63 RUB (6)
Crescita mensile:
22.64%
Previsione annuale:
274.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 393.97 RUB
Massimale:
9 693.03 RUB (184.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
58.15% (9 680.43 RUB)
Per equità:
10.38% (3 371.18 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 140
XAUUSDrfd 47
GBPUSDrfd 46
USDCADrfd 15
AUDUSDrfd 15
NZDUSDrfd 15
USDCHFrfd 14
AUDJPYrfd 13
GBPJPYrfd 11
USDJPYrfd 10
EURCHFrfd 9
EURAUDrfd 8
EURGBPrfd 8
EURCADrfd 7
GBPCADrfd 7
EURJPYrfd 6
GBPAUDrfd 5
GBPNZDrfd 3
#LKOH 2
XAGUSDrfd 2
AUDCHFrfd 2
#SBER 1
AUDCADrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd -2
XAUUSDrfd -58
GBPUSDrfd 12
USDCADrfd 15
AUDUSDrfd -9
NZDUSDrfd -10
USDCHFrfd 4
AUDJPYrfd -9
GBPJPYrfd 19
USDJPYrfd 18
EURCHFrfd -9
EURAUDrfd -2
EURGBPrfd -9
EURCADrfd 17
GBPCADrfd 24
EURJPYrfd 2
GBPAUDrfd 8
GBPNZDrfd 4
#LKOH 0
XAGUSDrfd 1
AUDCHFrfd -6
#SBER 0
AUDCADrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd 1.2K
XAUUSDrfd -4.3K
GBPUSDrfd 1.2K
USDCADrfd 1.6K
AUDUSDrfd -250
NZDUSDrfd -369
USDCHFrfd 219
AUDJPYrfd -578
GBPJPYrfd 2.2K
USDJPYrfd 2.1K
EURCHFrfd -539
EURAUDrfd -227
EURGBPrfd -419
EURCADrfd 1.7K
GBPCADrfd 2.5K
EURJPYrfd 577
GBPAUDrfd 1K
GBPNZDrfd 516
#LKOH -603
XAGUSDrfd 169
AUDCHFrfd -338
#SBER -175
AUDCADrfd 68
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +653.37 RUB
Worst Trade: -1 180 RUB
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +3 377.83 RUB
Massima perdita consecutiva: -1 082.23 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.05 06:33
A large drawdown may occur on the account again
