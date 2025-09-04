SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Relax
Carlos Vara Mananas

Relax

Carlos Vara Mananas
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 58%
CMCMarkets1-Europe
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
28 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
283.20 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
2 213.17 EUR (15 752 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
28 (2 213.17 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 213.17 EUR (28)
Indice di Sharpe:
1.31
Attività di trading:
97.23%
Massimo carico di deposito:
53.04%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
13 (46.43%)
Short Trade:
15 (53.57%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
79.04 EUR
Profitto medio:
79.04 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
14.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
14.86% (1 126.60 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.r 18
GBPUSD.r 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.r 1.2K
GBPUSD.r 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.r 9.3K
GBPUSD.r 6.5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +283.20 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +2 213.17 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CMCMarkets1-Europe" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 07:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.19 21:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 20:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 10:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 18:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Relax
30USD al mese
58%
0
0
USD
8.2K
EUR
15
0%
28
100%
97%
n/a
79.04
EUR
15%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.