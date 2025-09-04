SegnaliSezioni
Manuel De Huerta De La Cruz

Trendpulse

Manuel De Huerta De La Cruz
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
AudaCityGlobal-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
125
Profit Trade:
57 (45.60%)
Loss Trade:
68 (54.40%)
Best Trade:
1 580.27 USD
Worst Trade:
-1 071.00 USD
Profitto lordo:
14 293.44 USD (382 938 pips)
Perdita lorda:
-16 724.65 USD (565 077 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (631.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 313.70 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
22.95%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.34
Long Trade:
70 (56.00%)
Short Trade:
55 (44.00%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-19.45 USD
Profitto medio:
250.76 USD
Perdita media:
-245.95 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-5 632.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 632.50 USD (12)
Crescita mensile:
-1.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 055.26 USD
Massimale:
7 181.29 USD (5.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.90% (7 152.91 USD)
Per equità:
4.09% (4 884.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
TECH100 19
USDJPY 12
EURUSD 9
XAGUSD 9
BTCUSD 9
USDCAD 8
GBPUSD 7
XAUUSD 7
AUDUSD 6
NZDUSD 6
USDCHF 3
DJ30 3
GBPJPY 3
ETHUSD 3
EURNZD 2
EURAUD 2
EURCHF 2
AUDCAD 2
WTI 2
CADJPY 2
AUDJPY 1
EURJPY 1
EURGBP 1
NZDJPY 1
GBPCAD 1
GBPCHF 1
GER30 1
CADCHF 1
EURCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
TECH100 373
USDJPY 1.7K
EURUSD -1.3K
XAGUSD 67
BTCUSD -459
USDCAD -48
GBPUSD 180
XAUUSD -596
AUDUSD 309
NZDUSD 274
USDCHF 50
DJ30 -930
GBPJPY -1.2K
ETHUSD 772
EURNZD -335
EURAUD -322
EURCHF -91
AUDCAD -500
WTI 255
CADJPY 1K
AUDJPY -299
EURJPY -113
EURGBP -348
NZDJPY 0
GBPCAD -666
GBPCHF -134
GER30 -18
CADCHF 1
EURCAD -71
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
TECH100 1.4K
USDJPY 1.7K
EURUSD -1.1K
XAGUSD -525
BTCUSD -269K
USDCAD 372
GBPUSD 1.1K
XAUUSD 5.2K
AUDUSD 463
NZDUSD 237
USDCHF 39
DJ30 -3.1K
GBPJPY -1.4K
ETHUSD 79K
EURNZD -504
EURAUD -975
EURCHF -172
AUDCAD -155
WTI 5.8K
CADJPY 1.5K
AUDJPY -229
EURJPY -306
EURGBP -101
NZDJPY 9
GBPCAD -706
GBPCHF -171
GER30 -231
CADCHF 7
EURCAD -160
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 580.27 USD
Worst Trade: -1 071 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +631.98 USD
Massima perdita consecutiva: -5 632.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AudaCityGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.09.09 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 02:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 18:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trendpulse
30USD al mese
-2%
0
0
USD
118K
USD
6
0%
125
45%
100%
0.85
-19.45
USD
6%
1:100
