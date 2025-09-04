- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
12 (37.50%)
Loss Trade:
20 (62.50%)
Best Trade:
7.15 USD
Worst Trade:
-33.20 USD
Profitto lordo:
25.27 USD (3 788 pips)
Perdita lorda:
-116.04 USD (20 931 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (6.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.72 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.41
Attività di trading:
19.20%
Massimo carico di deposito:
11.33%
Ultimo trade:
18 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.88
Long Trade:
16 (50.00%)
Short Trade:
16 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.22
Profitto previsto:
-2.84 USD
Profitto medio:
2.11 USD
Perdita media:
-5.80 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-36.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.98 USD (7)
Crescita mensile:
-25.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
90.77 USD
Massimale:
102.66 USD (28.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.37% (102.66 USD)
Per equità:
11.25% (32.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|GBPNZD
|4
|ETHUSD
|4
|GBPJPY
|3
|USDJPY
|3
|CHFJPY
|2
|GBPUSD
|2
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|1
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-72
|GBPNZD
|-5
|ETHUSD
|-12
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|-7
|CHFJPY
|0
|GBPUSD
|3
|EURNZD
|-6
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-4.3K
|GBPNZD
|-889
|ETHUSD
|-12K
|GBPJPY
|553
|USDJPY
|-1K
|CHFJPY
|-53
|GBPUSD
|286
|EURNZD
|-640
|AUDUSD
|175
|GBPAUD
|215
|EURAUD
|246
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.15 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +6.53 USD
Massima perdita consecutiva: -36.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 3
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
NPBFX-Real
|0.00 × 5
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 2
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 13
|
STForex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 10
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 16
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
135 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
-26%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
1
0%
32
37%
19%
0.21
-2.84
USD
USD
28%
1:500