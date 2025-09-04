- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
33 (73.33%)
Loss Trade:
12 (26.67%)
Best Trade:
112.52 USD
Worst Trade:
-35.63 USD
Profitto lordo:
1 046.94 USD (9 717 pips)
Perdita lorda:
-159.24 USD (3 975 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (169.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
311.57 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
94.30%
Massimo carico di deposito:
46.85%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
20.25
Long Trade:
30 (66.67%)
Short Trade:
15 (33.33%)
Fattore di profitto:
6.57
Profitto previsto:
19.73 USD
Profitto medio:
31.73 USD
Perdita media:
-13.27 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-31.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.83 USD (2)
Crescita mensile:
169.56%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
43.83 USD (10.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.00% (43.83 USD)
Per equità:
46.33% (367.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|8
|EURCAD
|5
|USDCAD
|4
|CADJPY
|4
|AUDCHF
|4
|EURJPY
|3
|AUDCAD
|3
|GBPCHF
|3
|GBPJPY
|3
|EURUSD
|2
|EURNZD
|1
|NZDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|34
|EURCAD
|153
|USDCAD
|22
|CADJPY
|213
|AUDCHF
|-32
|EURJPY
|146
|AUDCAD
|82
|GBPCHF
|-8
|GBPJPY
|53
|EURUSD
|54
|EURNZD
|21
|NZDJPY
|24
|GBPUSD
|12
|NZDUSD
|21
|GBPNZD
|92
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|-1.3K
|EURCAD
|1.6K
|USDCAD
|-669
|CADJPY
|1.4K
|AUDCHF
|-453
|EURJPY
|716
|AUDCAD
|467
|GBPCHF
|224
|GBPJPY
|1.4K
|EURUSD
|449
|EURNZD
|391
|NZDJPY
|332
|GBPUSD
|153
|NZDUSD
|154
|GBPNZD
|831
|USDJPY
|6
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +112.52 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +169.54 USD
Massima perdita consecutiva: -31.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Aglobe-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.08 × 13
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
Darwinex-Live
|0.50 × 165
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
itexsys-Platform
|0.58 × 12
|
VTMarkets-Live
|0.58 × 12
|
VTMarkets-Live 2
|0.60 × 15
|
ICMarkets-MT5
|0.63 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|0.78 × 232
|
Exness-MT5Real8
|0.78 × 455
|
FxPro-MT5 Live02
|0.80 × 74
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.83 × 18
|
DooTechnology-Live
|0.90 × 300
|
OxSecurities-Live
|0.92 × 12
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.96 × 174
good
Non ci sono recensioni
