Prashant Saurav

Rocket25

Prashant Saurav
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 314%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
33 (73.33%)
Loss Trade:
12 (26.67%)
Best Trade:
112.52 USD
Worst Trade:
-35.63 USD
Profitto lordo:
1 046.94 USD (9 717 pips)
Perdita lorda:
-159.24 USD (3 975 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (169.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
311.57 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
94.30%
Massimo carico di deposito:
46.85%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
20.25
Long Trade:
30 (66.67%)
Short Trade:
15 (33.33%)
Fattore di profitto:
6.57
Profitto previsto:
19.73 USD
Profitto medio:
31.73 USD
Perdita media:
-13.27 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-31.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.83 USD (2)
Crescita mensile:
169.56%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
43.83 USD (10.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.00% (43.83 USD)
Per equità:
46.33% (367.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 8
EURCAD 5
USDCAD 4
CADJPY 4
AUDCHF 4
EURJPY 3
AUDCAD 3
GBPCHF 3
GBPJPY 3
EURUSD 2
EURNZD 1
NZDJPY 1
GBPUSD 1
NZDUSD 1
GBPNZD 1
USDJPY 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 34
EURCAD 153
USDCAD 22
CADJPY 213
AUDCHF -32
EURJPY 146
AUDCAD 82
GBPCHF -8
GBPJPY 53
EURUSD 54
EURNZD 21
NZDJPY 24
GBPUSD 12
NZDUSD 21
GBPNZD 92
USDJPY 0
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD -1.3K
EURCAD 1.6K
USDCAD -669
CADJPY 1.4K
AUDCHF -453
EURJPY 716
AUDCAD 467
GBPCHF 224
GBPJPY 1.4K
EURUSD 449
EURNZD 391
NZDJPY 332
GBPUSD 153
NZDUSD 154
GBPNZD 831
USDJPY 6
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +112.52 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +169.54 USD
Massima perdita consecutiva: -31.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Aglobe-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.08 × 13
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 165
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
itexsys-Platform
0.58 × 12
VTMarkets-Live
0.58 × 12
VTMarkets-Live 2
0.60 × 15
ICMarkets-MT5
0.63 × 8
ICMarketsSC-MT5
0.78 × 232
Exness-MT5Real8
0.78 × 455
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
CapitalPointTrading-MT5-4
0.83 × 18
DooTechnology-Live
0.90 × 300
OxSecurities-Live
0.92 × 12
Pepperstone-MT5-Live01
0.96 × 174
good
Non ci sono recensioni
2025.09.24 19:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 14:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 18:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 17:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 10:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 16:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 16:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Rocket25
30USD al mese
314%
0
0
USD
1.3K
USD
11
70%
45
73%
94%
6.57
19.73
USD
46%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.