- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
15 (37.50%)
Loss Trade:
25 (62.50%)
Best Trade:
160.85 USD
Worst Trade:
-103.53 USD
Profitto lordo:
1 907.00 USD (46 833 pips)
Perdita lorda:
-1 015.63 USD (68 134 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (800.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
800.83 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
51.88%
Massimo carico di deposito:
0.83%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.58
Long Trade:
33 (82.50%)
Short Trade:
7 (17.50%)
Fattore di profitto:
1.88
Profitto previsto:
22.28 USD
Profitto medio:
127.13 USD
Perdita media:
-40.63 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-310.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-310.68 USD (11)
Crescita mensile:
59.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
564.86 USD
Massimale:
564.86 USD (18.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.83% (564.86 USD)
Per equità:
2.75% (98.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|891
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +160.85 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +800.83 USD
Massima perdita consecutiva: -310.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
30%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
13
0%
40
37%
52%
1.87
22.28
USD
USD
19%
1:200