Ilia Zarembo

TrueFaith

Ilia Zarembo
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 16%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
41 (82.00%)
Loss Trade:
9 (18.00%)
Best Trade:
1 782.93 RUB
Worst Trade:
-8 384.16 RUB
Profitto lordo:
25 659.54 RUB (28 693 pips)
Perdita lorda:
-20 850.78 RUB (17 638 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (13 119.47 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
13 119.47 RUB (24)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
27.02%
Massimo carico di deposito:
122.90%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
38 (76.00%)
Short Trade:
12 (24.00%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
96.18 RUB
Profitto medio:
625.84 RUB
Perdita media:
-2 316.75 RUB
Massime perdite consecutive:
3 (-7 788.10 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-11 615.01 RUB (2)
Crescita mensile:
16.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
589.83 RUB
Massimale:
15 330.69 RUB (30.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.58% (15 330.69 RUB)
Per equità:
24.17% (11 218.59 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDrfd 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDrfd 80
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDrfd 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 782.93 RUB
Worst Trade: -8 384 RUB
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +13 119.47 RUB
Massima perdita consecutiva: -7 788.10 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

XAUUSD
Non ci sono recensioni
2025.09.24 17:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 17:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 17:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 09:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 09:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 09:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 08:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 13:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 13:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 03:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 13:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 13:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
