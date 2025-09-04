- Crescita
Trade:
526
Profit Trade:
455 (86.50%)
Loss Trade:
71 (13.50%)
Best Trade:
2 043.44 USD
Worst Trade:
-989.50 USD
Profitto lordo:
21 683.81 USD (37 496 pips)
Perdita lorda:
-11 587.43 USD (30 741 pips)
Vincite massime consecutive:
104 (1 297.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 661.77 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
98.90%
Massimo carico di deposito:
1.67%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
120
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
4.60
Long Trade:
176 (33.46%)
Short Trade:
350 (66.54%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
19.19 USD
Profitto medio:
47.66 USD
Perdita media:
-163.20 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-393.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 197.02 USD (3)
Crescita mensile:
4.12%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 197.02 USD (0.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.85% (2 197.02 USD)
Per equità:
4.19% (10 872.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|224
|GBPUSD
|140
|EURUSD
|125
|EURGBP
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|2.9K
|GBPUSD
|3.6K
|EURUSD
|2.6K
|EURGBP
|881
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|4.9K
|GBPUSD
|-977
|EURUSD
|1.1K
|EURGBP
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 043.44 USD
Worst Trade: -990 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 297.77 USD
Massima perdita consecutiva: -393.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 8
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 29
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 3
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
STForex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
160 più
