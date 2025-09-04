- Crescita
Trade:
356
Profit Trade:
249 (69.94%)
Loss Trade:
107 (30.06%)
Best Trade:
17.20 USD
Worst Trade:
-150.45 USD
Profitto lordo:
284.27 USD (129 191 pips)
Perdita lorda:
-626.12 USD (227 991 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (33.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.07 USD (24)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
79.10%
Massimo carico di deposito:
470.46%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
91 (25.56%)
Short Trade:
265 (74.44%)
Fattore di profitto:
0.45
Profitto previsto:
-0.96 USD
Profitto medio:
1.14 USD
Perdita media:
-5.85 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-486.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-486.45 USD (14)
Crescita mensile:
-39.69%
Algo trading:
41%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
341.85 USD
Massimale:
523.73 USD (50.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.21% (523.73 USD)
Per equità:
96.74% (471.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|256
|GER40Cash
|40
|AUDCAD
|20
|US30Cash
|17
|FRA40Cash
|14
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|3
|USDCAD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|-215
|GER40Cash
|56
|AUDCAD
|-49
|US30Cash
|-65
|FRA40Cash
|-60
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|-13
|USDCAD
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|-21K
|GER40Cash
|49K
|AUDCAD
|-5.9K
|US30Cash
|-69K
|FRA40Cash
|-50K
|GBPUSD
|334
|EURUSD
|-1.4K
|USDCAD
|50
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.20 USD
Worst Trade: -150 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +33.12 USD
Massima perdita consecutiva: -486.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Non ci sono recensioni
