Trade:
120
Profit Trade:
57 (47.50%)
Loss Trade:
63 (52.50%)
Best Trade:
27.74 USD
Worst Trade:
-11.09 USD
Profitto lordo:
304.14 USD (30 388 pips)
Perdita lorda:
-206.41 USD (20 592 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (20.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
67.35 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
3.16%
Massimo carico di deposito:
43.72%
Ultimo trade:
53 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
2.26
Long Trade:
66 (55.00%)
Short Trade:
54 (45.00%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
5.34 USD
Perdita media:
-3.28 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-16.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.84 USD (4)
Crescita mensile:
102.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.22 USD
Massimale:
43.20 USD (30.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.74% (37.14 USD)
Per equità:
10.33% (8.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|115
|DowJones-
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|125
|DowJones-
|-27
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|13K
|DowJones-
|-2.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Best Trade: +27.74 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +20.23 USD
Massima perdita consecutiva: -16.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AuricInternationalMarkets-Live Server
|13.27 × 484
