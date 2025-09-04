- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
87
Profit Trade:
37 (42.52%)
Loss Trade:
50 (57.47%)
Best Trade:
34.02 USD
Worst Trade:
-16.62 USD
Profitto lordo:
293.43 USD (29 321 pips)
Perdita lorda:
-180.27 USD (18 000 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (127.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
127.58 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
80.03%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
1.24
Long Trade:
46 (52.87%)
Short Trade:
41 (47.13%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
1.30 USD
Profitto medio:
7.93 USD
Perdita media:
-3.61 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-42.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.51 USD (12)
Crescita mensile:
113.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
71.76 USD
Massimale:
91.32 USD (76.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.38% (91.32 USD)
Per equità:
13.87% (5.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|113
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.02 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +127.58 USD
Massima perdita consecutiva: -42.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AuricInternationalMarkets-Live Server
|13.27 × 484
Non ci sono recensioni