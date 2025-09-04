SegnaliSezioni
Mohd Sauff Bin Zabidi

F2 Thivagaran 146877

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 113%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
87
Profit Trade:
37 (42.52%)
Loss Trade:
50 (57.47%)
Best Trade:
34.02 USD
Worst Trade:
-16.62 USD
Profitto lordo:
293.43 USD (29 321 pips)
Perdita lorda:
-180.27 USD (18 000 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (127.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
127.58 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
80.03%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
1.24
Long Trade:
46 (52.87%)
Short Trade:
41 (47.13%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
1.30 USD
Profitto medio:
7.93 USD
Perdita media:
-3.61 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-42.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.51 USD (12)
Crescita mensile:
113.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
71.76 USD
Massimale:
91.32 USD (76.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.38% (91.32 USD)
Per equità:
13.87% (5.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 113
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.02 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +127.58 USD
Massima perdita consecutiva: -42.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
Non ci sono recensioni
2025.10.07 08:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.07 08:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 08:36
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.07 06:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.07 06:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
2025.09.22 09:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.17 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 10:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:10
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.12 06:10
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.11 14:55
Share of trading days is too low
2025.09.11 14:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 14:55
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.11 13:55
Share of trading days is too low
