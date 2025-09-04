SegnaliSezioni
Mohd Sauff Bin Zabidi

Muhammad Rashid Mahat 149283

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -53%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
97
Profit Trade:
75 (77.31%)
Loss Trade:
22 (22.68%)
Best Trade:
83.62 USD
Worst Trade:
-84.58 USD
Profitto lordo:
596.49 USD (39 651 pips)
Perdita lorda:
-632.49 USD (55 097 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (217.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
304.05 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
9.31%
Massimo carico di deposito:
163.96%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
72
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
52 (53.61%)
Short Trade:
45 (46.39%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.37 USD
Profitto medio:
7.95 USD
Perdita media:
-28.75 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-291.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-317.36 USD (7)
Crescita mensile:
-69.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.66 USD
Massimale:
317.36 USD (83.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.52% (317.36 USD)
Per equità:
80.63% (279.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
DowJones- 97
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
DowJones- -36
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
DowJones- -15K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +83.62 USD
Worst Trade: -85 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +217.82 USD
Massima perdita consecutiva: -291.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.17 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 12:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 12:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 12:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 10:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 81% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 07:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 22:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 10:25
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 10:33
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 63% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 14:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
