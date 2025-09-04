- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
94
Profit Trade:
94 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
6.46 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
97.78 USD (7 803 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
94 (97.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
97.78 USD (94)
Indice di Sharpe:
0.83
Attività di trading:
10.05%
Massimo carico di deposito:
5.34%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
69 (73.40%)
Short Trade:
25 (26.60%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
1.04 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
3.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.62% (18.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD.ecn
|81
|XAUUSD.ecn
|13
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD.ecn
|55
|XAUUSD.ecn
|43
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD.ecn
|4.7K
|XAUUSD.ecn
|3.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.46 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 94
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +97.78 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaForex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Recommended Broker https://www.ifxmy.pro/ru/?x=TPOJS
My Telegram Channel https://t.me/+Kj7YTQiX3AUyYzFi
Trading pairs with suffixes
My Telegram Channel https://t.me/+Kj7YTQiX3AUyYzFi
Trading pairs with suffixes
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
4
0%
94
100%
10%
n/a
1.04
USD
USD
1%
1:200