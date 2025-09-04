- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
60 (74.07%)
Loss Trade:
21 (25.93%)
Best Trade:
43.09 USD
Worst Trade:
-42.64 USD
Profitto lordo:
218.20 USD (6 189 pips)
Perdita lorda:
-164.23 USD (6 163 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (16.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65.57 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
57.56%
Massimo carico di deposito:
16.41%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.27
Long Trade:
44 (54.32%)
Short Trade:
37 (45.68%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
3.64 USD
Perdita media:
-7.82 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-41.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.64 USD (1)
Crescita mensile:
2.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.45 USD
Massimale:
42.64 USD (2.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.03% (42.64 USD)
Per equità:
33.84% (694.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|54
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|26
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.09 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16.60 USD
Massima perdita consecutiva: -41.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 10
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.06 × 33
|
TitanFX-04
|0.07 × 14
|
ICMarketsSC-Live16
|0.11 × 19
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.12 × 26
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.15 × 34
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 29
|
ICMarketsSC-Live32
|0.18 × 11
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
XMTrading-Real 34
|0.36 × 14
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
VTMarkets-Live 3
|0.40 × 63
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
|
GoMarkets-Real 1
|0.49 × 207
|
DooPrime-Live 2
|0.50 × 10
