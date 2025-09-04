SegnaliSezioni
Ilisa Noviani

TradingPLUS

Ilisa Noviani
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
TradingProInternational-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
258
Profit Trade:
191 (74.03%)
Loss Trade:
67 (25.97%)
Best Trade:
159.50 USD
Worst Trade:
-150.33 USD
Profitto lordo:
1 763.13 USD (378 472 pips)
Perdita lorda:
-761.89 USD (159 240 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (163.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
364.79 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
27.73%
Massimo carico di deposito:
26.54%
Ultimo trade:
15 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
3.79
Long Trade:
116 (44.96%)
Short Trade:
142 (55.04%)
Fattore di profitto:
2.31
Profitto previsto:
3.88 USD
Profitto medio:
9.23 USD
Perdita media:
-11.37 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-12.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-264.34 USD (3)
Crescita mensile:
10.01%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
55.90 USD
Massimale:
264.34 USD (2.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.62% (267.85 USD)
Per equità:
2.33% (237.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 102
BTCUSD 46
USDJPY 22
AUDUSD 21
GBPUSD 19
EURJPY 19
EURUSD 18
GBPJPY 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 90
BTCUSD 32
USDJPY 464
AUDUSD 49
GBPUSD 200
EURJPY -200
EURUSD 228
GBPJPY 139
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 7.6K
BTCUSD 210K
USDJPY 611
AUDUSD -703
GBPUSD 1K
EURJPY -695
EURUSD 1K
GBPJPY 736
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +159.50 USD
Worst Trade: -150 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +163.14 USD
Massima perdita consecutiva: -12.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradingProInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 15:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 08:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 08:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TradingPLUS
30USD al mese
10%
0
0
USD
11K
USD
2
0%
258
74%
28%
2.31
3.88
USD
3%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.