Razdy Bandali

CodedPips DADI L2

Razdy Bandali
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 15%
LandPrime-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
124
Profit Trade:
83 (66.93%)
Loss Trade:
41 (33.06%)
Best Trade:
70.96 USD
Worst Trade:
-73.12 USD
Profitto lordo:
703.65 USD (69 903 pips)
Perdita lorda:
-791.81 USD (85 039 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (32.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
101.57 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
59.37%
Massimo carico di deposito:
15.58%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.16
Long Trade:
54 (43.55%)
Short Trade:
70 (56.45%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.71 USD
Profitto medio:
8.48 USD
Perdita media:
-19.31 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-313.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-313.52 USD (5)
Crescita mensile:
3.60%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
155.24 USD
Massimale:
535.73 USD (38.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.80% (535.73 USD)
Per equità:
41.68% (534.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_m 119
XAUUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_m -90
XAUUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_m -15K
XAUUSD 268
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +70.96 USD
Worst Trade: -73 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +32.73 USD
Massima perdita consecutiva: -313.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LandPrime-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Full EA using DADI (Drake Average Drawdown Indicator)
Soft Martingale
Trading Mini Gold - Contract Size is 10
Minimum Capital to Copy is $1,000 use CopyRatio 10%
Non ci sono recensioni
2025.09.25 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 06:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 17:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 22:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 06:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 06:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

