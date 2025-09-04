- Crescita
Trade:
33
Profit Trade:
23 (69.69%)
Loss Trade:
10 (30.30%)
Best Trade:
18.11 USD
Worst Trade:
-49.76 USD
Profitto lordo:
242.80 USD (180 532 pips)
Perdita lorda:
-210.27 USD (168 114 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (89.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
89.17 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
31.53%
Massimo carico di deposito:
25.27%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.37
Long Trade:
21 (63.64%)
Short Trade:
12 (36.36%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.99 USD
Profitto medio:
10.56 USD
Perdita media:
-21.03 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-88.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-88.42 USD (5)
Crescita mensile:
22.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.56 USD
Massimale:
88.42 USD (28.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.18% (84.34 USD)
Per equità:
19.27% (31.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|33
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|12K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.11 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +89.17 USD
Massima perdita consecutiva: -88.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This signal is powered by a proprietary trading system based on advanced Price Action, Market Angle Analysis, and Pin Bar Pattern detection.
It focuses on quality over quantity, taking only a few high-probability trades each month — but with excellent risk-to-reward ratios.
✅ Key Features:
• No Martingale
• No Grid
• Fixed TP/SL — trades are managed dynamically based on market conditions
• Strict Risk Management
• Designed for steady, long-term growth
My personal trading software and professional market analysis back this strategy.
It avoids overtrading, reduces drawdowns, and aims for consistent monthly growth.
💬 Note:
Trading frequency is intentionally low — perfect for traders who prefer patience and precision over constant market noise.
📈 Join now and grow with a proven, disciplined trading approach.
