Al Inhu Aghnia Sang

McPickle

Al Inhu Aghnia Sang
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 91%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
174
Profit Trade:
80 (45.97%)
Loss Trade:
94 (54.02%)
Best Trade:
138.25 USD
Worst Trade:
-91.28 USD
Profitto lordo:
5 713.43 USD (259 566 pips)
Perdita lorda:
-4 313.52 USD (204 130 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (419.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
420.84 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.65%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.50
Long Trade:
107 (61.49%)
Short Trade:
67 (38.51%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
8.05 USD
Profitto medio:
71.42 USD
Perdita media:
-45.89 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-484.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-484.01 USD (10)
Crescita mensile:
31.20%
Previsione annuale:
378.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
183.93 USD
Massimale:
559.83 USD (29.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.93% (325.58 USD)
Per equità:
2.74% (81.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 158
EURJPY_MRG 4
USDJPY_MRG 4
CHFJPY_MRG 3
GBPJPY_MRG 2
CADJPY_MRG 1
AUDJPY_MRG 1
NZDJPY_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG 1.3K
EURJPY_MRG 69
USDJPY_MRG -9
CHFJPY_MRG -25
GBPJPY_MRG -8
CADJPY_MRG 33
AUDJPY_MRG -36
NZDJPY_MRG 33
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG 53K
EURJPY_MRG 2.2K
USDJPY_MRG 1
CHFJPY_MRG -543
GBPJPY_MRG 0
CADJPY_MRG 1K
AUDJPY_MRG -1K
NZDJPY_MRG 1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +138.25 USD
Worst Trade: -91 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +419.27 USD
Massima perdita consecutiva: -484.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.04 03:18
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.78% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 01:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 01:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 00:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.04 00:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 00:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
