Chen Hao Di

Suiyuan

Chen Hao Di
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -34%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
13 (31.70%)
Loss Trade:
28 (68.29%)
Best Trade:
140.54 USD
Worst Trade:
-60.61 USD
Profitto lordo:
443.18 USD (43 460 pips)
Perdita lorda:
-318.21 USD (22 208 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (60.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
216.08 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
23.77%
Massimo carico di deposito:
43.18%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.96
Long Trade:
21 (51.22%)
Short Trade:
20 (48.78%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
3.05 USD
Profitto medio:
34.09 USD
Perdita media:
-11.36 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-71.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-87.54 USD (3)
Crescita mensile:
103.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.29 USD
Massimale:
130.58 USD (43.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.67% (83.63 USD)
Per equità:
17.91% (45.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 125
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 21K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +140.54 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +60.60 USD
Massima perdita consecutiva: -71.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
4.10 × 70
一般0.01手试仓确认方向随后0.1手操作，每月只做几次交易，中长线只做黄金交易
Non ci sono recensioni
2025.09.30 23:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 08:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 11:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 10:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 05:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 04:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 10:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.04 13:56
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.04 00:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 00:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Suiyuan
30USD al mese
-34%
0
0
USD
168
USD
13
0%
41
31%
24%
1.39
3.05
USD
62%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.