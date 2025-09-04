- Crescita
Trade:
41
Profit Trade:
13 (31.70%)
Loss Trade:
28 (68.29%)
Best Trade:
140.54 USD
Worst Trade:
-60.61 USD
Profitto lordo:
443.18 USD (43 460 pips)
Perdita lorda:
-318.21 USD (22 208 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (60.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
216.08 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
23.77%
Massimo carico di deposito:
43.18%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.96
Long Trade:
21 (51.22%)
Short Trade:
20 (48.78%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
3.05 USD
Profitto medio:
34.09 USD
Perdita media:
-11.36 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-71.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-87.54 USD (3)
Crescita mensile:
103.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.29 USD
Massimale:
130.58 USD (43.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.67% (83.63 USD)
Per equità:
17.91% (45.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|125
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|21K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +140.54 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +60.60 USD
Massima perdita consecutiva: -71.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.10 × 70
一般0.01手试仓确认方向随后0.1手操作，每月只做几次交易，中长线只做黄金交易
