Trade:
366
Profit Trade:
284 (77.59%)
Loss Trade:
82 (22.40%)
Best Trade:
41.28 EUR
Worst Trade:
-60.88 EUR
Profitto lordo:
876.44 EUR (77 099 pips)
Perdita lorda:
-613.20 EUR (59 774 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (197.82 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
197.82 EUR (39)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
30.13%
Massimo carico di deposito:
23.31%
Ultimo trade:
53 minuti fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
258 (70.49%)
Short Trade:
108 (29.51%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
0.72 EUR
Profitto medio:
3.09 EUR
Perdita media:
-7.48 EUR
Massime perdite consecutive:
15 (-351.89 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-351.89 EUR (15)
Crescita mensile:
65.78%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.02 EUR
Massimale:
353.88 EUR (46.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.83% (353.88 EUR)
Per equità:
34.60% (254.81 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|362
|EURUSD
|2
|GER40
|1
|GBPUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|299
|EURUSD
|0
|GER40
|1
|GBPUSD
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|16K
|EURUSD
|-7
|GER40
|945
|GBPUSD
|4
Best Trade: +41.28 EUR
Worst Trade: -61 EUR
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +197.82 EUR
Massima perdita consecutiva: -351.89 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
UltimaMarkets-Live 1
|1.05 × 486
