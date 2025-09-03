SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Calma
Alexey Seidensal

Calma

Alexey Seidensal
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 100%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
366
Profit Trade:
284 (77.59%)
Loss Trade:
82 (22.40%)
Best Trade:
41.28 EUR
Worst Trade:
-60.88 EUR
Profitto lordo:
876.44 EUR (77 099 pips)
Perdita lorda:
-613.20 EUR (59 774 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (197.82 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
197.82 EUR (39)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
30.13%
Massimo carico di deposito:
23.31%
Ultimo trade:
53 minuti fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
258 (70.49%)
Short Trade:
108 (29.51%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
0.72 EUR
Profitto medio:
3.09 EUR
Perdita media:
-7.48 EUR
Massime perdite consecutive:
15 (-351.89 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-351.89 EUR (15)
Crescita mensile:
65.78%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.02 EUR
Massimale:
353.88 EUR (46.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.83% (353.88 EUR)
Per equità:
34.60% (254.81 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 362
EURUSD 2
GER40 1
GBPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 299
EURUSD 0
GER40 1
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 16K
EURUSD -7
GER40 945
GBPUSD 4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.28 EUR
Worst Trade: -61 EUR
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +197.82 EUR
Massima perdita consecutiva: -351.89 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

UltimaMarkets-Live 1
1.05 × 486
Non ci sono recensioni
2025.10.07 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.04 15:34
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 07:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 18:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 05:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 04:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 03:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 21:00
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.03 21:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.03 21:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
