Edson Carvalho

BaedsXMUltra

Edson Carvalho
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 32 USD al mese
crescita dal 2025 22%
XMGlobal-MT5 16
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
176
Profit Trade:
129 (73.29%)
Loss Trade:
47 (26.70%)
Best Trade:
1.30 USD
Worst Trade:
-1.73 USD
Profitto lordo:
41.41 USD (373 717 pips)
Perdita lorda:
-19.86 USD (27 983 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (11.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.02 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
98.62%
Massimo carico di deposito:
13.57%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.70
Long Trade:
77 (43.75%)
Short Trade:
99 (56.25%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
0.32 USD
Perdita media:
-0.42 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-5.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.47 USD (9)
Crescita mensile:
21.55%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12.66 USD (10.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.26% (12.66 USD)
Per equità:
23.67% (28.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZDm# 11
USDJPYm# 10
EURNZDm# 9
GBPAUDm# 9
USDCHFm# 9
NZDCADm# 8
GBPJPYm# 8
EURAUDm# 8
AUDJPYm# 8
GBPCADm# 8
GOLDm# 7
CADJPYm# 7
CHFJPYm# 7
AUDUSDm# 5
NZDJPYm# 5
EURUSDm# 5
EURJPYm# 5
AUDCADm# 5
EURCADm# 5
USDCADm# 4
GBPUSDm# 4
GBPCHFm# 4
NZDCHFm# 4
AUDNZDm# 4
NZDUSDm# 3
AUDCHFm# 2
CADCHFm# 2
EURCHFm# 1
EURGBPm# 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZDm# -1
USDJPYm# 2
EURNZDm# -2
GBPAUDm# 2
USDCHFm# 3
NZDCADm# 1
GBPJPYm# 2
EURAUDm# 1
AUDJPYm# 2
GBPCADm# 0
GOLDm# 2
CADJPYm# 1
CHFJPYm# 1
AUDUSDm# 0
NZDJPYm# 0
EURUSDm# 2
EURJPYm# 1
AUDCADm# 1
EURCADm# 0
USDCADm# 0
GBPUSDm# 1
GBPCHFm# 1
NZDCHFm# 0
AUDNZDm# -1
NZDUSDm# 1
AUDCHFm# 1
CADCHFm# 0
EURCHFm# 0
EURGBPm# 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZDm# -2.4K
USDJPYm# 2.7K
EURNZDm# -3.5K
GBPAUDm# 3.2K
USDCHFm# 2.5K
NZDCADm# 1.7K
GBPJPYm# 2.8K
EURAUDm# 2.1K
AUDJPYm# 2.7K
GBPCADm# 563
GOLDm# 2K
CADJPYm# 2K
CHFJPYm# 868
AUDUSDm# 169
NZDJPYm# 496
EURUSDm# 1.4K
EURJPYm# 1.4K
AUDCADm# 699
EURCADm# -598
USDCADm# 422
GBPUSDm# 1.4K
GBPCHFm# 982
NZDCHFm# -185
AUDNZDm# -1.3K
NZDUSDm# 960
AUDCHFm# 649
CADCHFm# -92
EURCHFm# 348
EURGBPm# 347
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.30 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +11.02 USD
Massima perdita consecutiva: -5.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 16:48
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.10 20:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 06:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 04:28
Share of trading days is too low
2025.09.04 04:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.03 16:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 16:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 16:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.03 16:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.03 16:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BaedsXMUltra
32USD al mese
22%
0
0
USD
122
USD
4
63%
176
73%
99%
2.08
0.12
USD
24%
1:400
