- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
35 (54.68%)
Loss Trade:
29 (45.31%)
Best Trade:
13.98 USD
Worst Trade:
-21.50 USD
Profitto lordo:
152.78 USD (15 438 pips)
Perdita lorda:
-154.92 USD (15 421 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (22.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.16 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
17.28%
Massimo carico di deposito:
9.08%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
56 (87.50%)
Short Trade:
8 (12.50%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.03 USD
Profitto medio:
4.37 USD
Perdita media:
-5.34 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-8.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.76 USD (3)
Crescita mensile:
-1.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.20 USD
Massimale:
47.30 USD (34.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.24% (47.30 USD)
Per equità:
21.58% (22.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|-2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|17
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.98 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +22.19 USD
Massima perdita consecutiva: -8.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This is a daytrading/scalping strategy for Gold. It is based on technical analysis and short term trend recognition.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
106
USD
USD
4
0%
64
54%
17%
0.98
-0.03
USD
USD
34%
1:500