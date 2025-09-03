- Crescita
Trade:
292
Profit Trade:
217 (74.31%)
Loss Trade:
75 (25.68%)
Best Trade:
22.07 USD
Worst Trade:
-91.74 USD
Profitto lordo:
483.81 USD (686 717 pips)
Perdita lorda:
-390.88 USD (557 655 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (30.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.33 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
18.29%
Massimo carico di deposito:
193.90%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.78
Long Trade:
137 (46.92%)
Short Trade:
155 (53.08%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
2.23 USD
Perdita media:
-5.21 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-34.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-91.74 USD (1)
Crescita mensile:
3.31%
Previsione annuale:
40.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
43.63 USD
Massimale:
119.24 USD (29.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.09% (119.36 USD)
Per equità:
39.40% (80.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|BTCUSD
|70
|USDJPY
|35
|GBPUSD
|15
|EURAUD
|13
|GBPJPY
|13
|XAGUSD
|12
|EURUSD
|11
|GBPAUD
|5
|USDCHF
|3
|EURJPY
|3
|NZDJPY
|3
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|2
|ETHUSD
|1
|CHFJPY
|1
|EURNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|19
|BTCUSD
|17
|USDJPY
|-16
|GBPUSD
|9
|EURAUD
|-1
|GBPJPY
|-4
|XAGUSD
|56
|EURUSD
|10
|GBPAUD
|-2
|USDCHF
|6
|EURJPY
|2
|NZDJPY
|-1
|NZDUSD
|-1
|AUDUSD
|2
|ETHUSD
|0
|CHFJPY
|0
|EURNZD
|-4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.9K
|BTCUSD
|126K
|USDJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|986
|EURAUD
|-17
|GBPJPY
|-237
|XAGUSD
|461
|EURUSD
|1.1K
|GBPAUD
|-276
|USDCHF
|487
|EURJPY
|259
|NZDJPY
|-85
|NZDUSD
|-128
|AUDUSD
|188
|ETHUSD
|609
|CHFJPY
|-6
|EURNZD
|-638
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best Trade: +22.07 USD
Worst Trade: -92 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +30.35 USD
Massima perdita consecutiva: -34.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.36 × 11
|
PUPrime-Live
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|2.01 × 93
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.00 × 1038
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|3.63 × 8
|
FusionMarkets-Live
|3.90 × 16891
|
RoboForex-ECN
|4.00 × 743
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
XM.COM-MT5
|4.38 × 299
|
Darwinex-Live
|4.57 × 475
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|5.13 × 16
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.88 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|5.92 × 12
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|6.00 × 10
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
