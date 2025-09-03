SegnaliSezioni
Md Hasanuzzaman Khan

Promentor600

Md Hasanuzzaman Khan
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 60 USD al mese
crescita dal 2025 31%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
292
Profit Trade:
217 (74.31%)
Loss Trade:
75 (25.68%)
Best Trade:
22.07 USD
Worst Trade:
-91.74 USD
Profitto lordo:
483.81 USD (686 717 pips)
Perdita lorda:
-390.88 USD (557 655 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (30.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.33 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
18.29%
Massimo carico di deposito:
193.90%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.78
Long Trade:
137 (46.92%)
Short Trade:
155 (53.08%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
2.23 USD
Perdita media:
-5.21 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-34.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-91.74 USD (1)
Crescita mensile:
3.31%
Previsione annuale:
40.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
43.63 USD
Massimale:
119.24 USD (29.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.09% (119.36 USD)
Per equità:
39.40% (80.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 102
BTCUSD 70
USDJPY 35
GBPUSD 15
EURAUD 13
GBPJPY 13
XAGUSD 12
EURUSD 11
GBPAUD 5
USDCHF 3
EURJPY 3
NZDJPY 3
NZDUSD 2
AUDUSD 2
ETHUSD 1
CHFJPY 1
EURNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 19
BTCUSD 17
USDJPY -16
GBPUSD 9
EURAUD -1
GBPJPY -4
XAGUSD 56
EURUSD 10
GBPAUD -2
USDCHF 6
EURJPY 2
NZDJPY -1
NZDUSD -1
AUDUSD 2
ETHUSD 0
CHFJPY 0
EURNZD -4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.9K
BTCUSD 126K
USDJPY -1.4K
GBPUSD 986
EURAUD -17
GBPJPY -237
XAGUSD 461
EURUSD 1.1K
GBPAUD -276
USDCHF 487
EURJPY 259
NZDJPY -85
NZDUSD -128
AUDUSD 188
ETHUSD 609
CHFJPY -6
EURNZD -638
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.07 USD
Worst Trade: -92 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +30.35 USD
Massima perdita consecutiva: -34.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.36 × 11
PUPrime-Live
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5
2.01 × 93
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
ICMarketsSC-MT5-2
3.00 × 1038
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.63 × 8
FusionMarkets-Live
3.90 × 16891
RoboForex-ECN
4.00 × 743
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
XM.COM-MT5
4.38 × 299
Darwinex-Live
4.57 × 475
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
Exness-MT5Real7
5.13 × 16
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
ValutradesSeychelles-Live
5.88 × 8
VantageInternational-Live 4
5.92 × 12
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
42 più
Non ci sono recensioni
2025.09.22 07:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.08 06:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 06:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 05:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 04:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 04:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 12:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 12:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Promentor600
60USD al mese
31%
0
0
USD
201
USD
13
0%
292
74%
18%
1.23
0.32
USD
52%
1:500
