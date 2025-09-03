- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
95
Profit Trade:
95 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
20.53 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
718.96 USD (74 995 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
95 (718.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
718.96 USD (95)
Indice di Sharpe:
1.78
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.14%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
95 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
7.57 USD
Profitto medio:
7.57 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.80% (245.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|719
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|75K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.53 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 95
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +718.96 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|14.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
This Is Monitor Live Account For ORA Gold No Loss EA.
Product Link : Link
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
2%
0
0
USD
USD
31K
USD
USD
4
100%
95
100%
100%
n/a
7.57
USD
USD
1%
1:500