Benjamin Dehghani

Apex Trend Navigator

Benjamin Dehghani
0 recensioni
Affidabilità
71 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 86%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
220
Profit Trade:
182 (82.72%)
Loss Trade:
38 (17.27%)
Best Trade:
24.32 EUR
Worst Trade:
-63.06 EUR
Profitto lordo:
1 069.73 EUR (22 634 pips)
Perdita lorda:
-412.26 EUR (6 782 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (106.72 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
133.17 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
33.76%
Massimo carico di deposito:
64.13%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
9.58
Long Trade:
87 (39.55%)
Short Trade:
133 (60.45%)
Fattore di profitto:
2.59
Profitto previsto:
2.99 EUR
Profitto medio:
5.88 EUR
Perdita media:
-10.85 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-55.29 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-68.64 EUR (2)
Crescita mensile:
10.05%
Previsione annuale:
121.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
68.64 EUR (5.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.66% (63.06 EUR)
Per equità:
12.44% (176.85 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 181
EURUSD 22
GBPUSD 12
USDJPY 4
GOLD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 737
EURUSD 21
GBPUSD -22
USDJPY 13
GOLD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 16K
EURUSD 271
GBPUSD -361
USDJPY 198
GOLD 99
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.32 EUR
Worst Trade: -63 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +106.72 EUR
Massima perdita consecutiva: -55.29 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Demo
0.30 × 30
AdmiralsGroup-Live3
0.70 × 174
Non ci sono recensioni
2025.09.10 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 18:11
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.67% of days out of 471 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 10:31
Share of trading days is too low
2025.09.03 07:23
Trading operations on the account were performed for only 85 days. This comprises 13.51% of days out of the 629 days of the signal's entire lifetime.
