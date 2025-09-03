- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
220
Profit Trade:
182 (82.72%)
Loss Trade:
38 (17.27%)
Best Trade:
24.32 EUR
Worst Trade:
-63.06 EUR
Profitto lordo:
1 069.73 EUR (22 634 pips)
Perdita lorda:
-412.26 EUR (6 782 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (106.72 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
133.17 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
33.76%
Massimo carico di deposito:
64.13%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
9.58
Long Trade:
87 (39.55%)
Short Trade:
133 (60.45%)
Fattore di profitto:
2.59
Profitto previsto:
2.99 EUR
Profitto medio:
5.88 EUR
Perdita media:
-10.85 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-55.29 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-68.64 EUR (2)
Crescita mensile:
10.05%
Previsione annuale:
121.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
68.64 EUR (5.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.66% (63.06 EUR)
Per equità:
12.44% (176.85 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|181
|EURUSD
|22
|GBPUSD
|12
|USDJPY
|4
|GOLD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|737
|EURUSD
|21
|GBPUSD
|-22
|USDJPY
|13
|GOLD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|16K
|EURUSD
|271
|GBPUSD
|-361
|USDJPY
|198
|GOLD
|99
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.32 EUR
Worst Trade: -63 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +106.72 EUR
Massima perdita consecutiva: -55.29 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Demo
|0.30 × 30
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.70 × 174
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
86%
0
0
USD
USD
1.4K
EUR
EUR
71
0%
220
82%
34%
2.59
2.99
EUR
EUR
12%
1:30