- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
19 (65.51%)
Loss Trade:
10 (34.48%)
Best Trade:
32.40 USD
Worst Trade:
-13.77 USD
Profitto lordo:
110.17 USD (5 189 pips)
Perdita lorda:
-32.34 USD (1 815 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (71.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
71.81 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
3.61%
Massimo carico di deposito:
15.31%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
2.78
Long Trade:
19 (65.52%)
Short Trade:
10 (34.48%)
Fattore di profitto:
3.41
Profitto previsto:
2.68 USD
Profitto medio:
5.80 USD
Perdita media:
-3.23 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-26.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.25 USD (6)
Crescita mensile:
18.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
27.96 USD (5.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.24% (27.96 USD)
Per equità:
3.60% (20.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|78
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32.40 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +71.81 USD
Massima perdita consecutiva: -26.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
24%
0
0
USD
USD
194
USD
USD
6
0%
29
65%
4%
3.40
2.68
USD
USD
5%
1:500