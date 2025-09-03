SegnaliSezioni
Joyce Weiss Evans

AdrianCopytrade

Joyce Weiss Evans
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 44%
LiteFinanceVC-Live-04
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
293
Profit Trade:
199 (67.91%)
Loss Trade:
94 (32.08%)
Best Trade:
50.54 USD
Worst Trade:
-36.76 USD
Profitto lordo:
885.08 USD (41 870 pips)
Perdita lorda:
-749.59 USD (31 981 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (50.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.27 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
60.36%
Massimo carico di deposito:
75.49%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.89
Long Trade:
165 (56.31%)
Short Trade:
128 (43.69%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.46 USD
Profitto medio:
4.45 USD
Perdita media:
-7.97 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-71.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-72.70 USD (4)
Crescita mensile:
43.71%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.29 USD
Massimale:
152.08 USD (36.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.54% (152.08 USD)
Per equità:
32.88% (102.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_o 250
FDAX 14
NZDUSD_o 7
EURAUD_o 6
EURCAD_o 3
AUDUSD_o 3
USDCAD_o 3
AUDCAD_o 2
EURUSD_o 2
NZDCAD_o 1
USDCHF_o 1
EURJPY_o 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_o -67
FDAX 155
NZDUSD_o -2
EURAUD_o 24
EURCAD_o 6
AUDUSD_o 35
USDCAD_o -16
AUDCAD_o 1
EURUSD_o 16
NZDCAD_o -17
USDCHF_o 0
EURJPY_o 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_o -3.5K
FDAX 13K
NZDUSD_o 4
EURAUD_o 511
EURCAD_o 24
AUDUSD_o 422
USDCAD_o -334
AUDCAD_o 32
EURUSD_o 205
NZDCAD_o -468
USDCHF_o 18
EURJPY_o 32
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.54 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +50.26 USD
Massima perdita consecutiva: -71.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

https://t.me/Adriancopytrade
Non ci sono recensioni
2025.09.30 02:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 09:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 09:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 08:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 08:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 15:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 15:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 17:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 07:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 14:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 06:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AdrianCopytrade
300USD al mese
44%
0
0
USD
397
USD
5
94%
293
67%
60%
1.18
0.46
USD
35%
1:400
