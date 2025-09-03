- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 020
Profit Trade:
774 (75.88%)
Loss Trade:
246 (24.12%)
Best Trade:
261.12 USD
Worst Trade:
-603.20 USD
Profitto lordo:
12 355.45 USD (16 114 475 pips)
Perdita lorda:
-9 331.26 USD (12 522 330 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (224.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
685.51 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
27.63%
Massimo carico di deposito:
1.00%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.85
Long Trade:
940 (92.16%)
Short Trade:
80 (7.84%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
2.96 USD
Profitto medio:
15.96 USD
Perdita media:
-37.93 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-3 577.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 577.06 USD (8)
Crescita mensile:
1.51%
Previsione annuale:
18.30%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 577.06 USD (39.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.58% (3 577.06 USD)
Per equità:
2.41% (119.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|737
|XAUUSD+
|187
|EURUSD+
|94
|USDJPY+
|2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|5.4K
|XAUUSD+
|720
|EURUSD+
|-3K
|USDJPY+
|-97
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|3.6M
|XAUUSD+
|-11K
|EURUSD+
|-3.2K
|USDJPY+
|-14K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +261.12 USD
Worst Trade: -603 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +224.34 USD
Massima perdita consecutiva: -3 577.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
MEXAtlantic-Real-2
|0.00 × 2
EA mainly trade BTC and EU
EA running since 2023 and has remained profitable
Non ci sono recensioni
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
130
99%
1 020
75%
28%
1.32
2.96
USD
USD
70%
1:500