- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
90
Profit Trade:
44 (48.88%)
Loss Trade:
46 (51.11%)
Best Trade:
41.64 USD
Worst Trade:
-23.82 USD
Profitto lordo:
500.42 USD (17 095 pips)
Perdita lorda:
-402.18 USD (20 711 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (66.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
104.56 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
30.27%
Massimo carico di deposito:
15.69%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.09
Long Trade:
61 (67.78%)
Short Trade:
29 (32.22%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
1.09 USD
Profitto medio:
11.37 USD
Perdita media:
-8.74 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-36.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-88.24 USD (5)
Crescita mensile:
14.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.34 USD
Massimale:
89.83 USD (10.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.62% (89.83 USD)
Per equità:
8.04% (67.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|GBPUSD
|17
|GBPJPY
|15
|GBPNZD
|8
|NZDJPY
|3
|EURUSD
|2
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|90
|GBPUSD
|14
|GBPJPY
|35
|GBPNZD
|-37
|NZDJPY
|-9
|EURUSD
|-3
|CHFJPY
|-2
|EURJPY
|11
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.2K
|GBPUSD
|161
|GBPJPY
|20
|GBPNZD
|-2.7K
|NZDJPY
|-67
|EURUSD
|117
|CHFJPY
|-65
|EURJPY
|122
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.64 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +66.38 USD
Massima perdita consecutiva: -36.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 8
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 14
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 14
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 8
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.06 × 154
|
TrioMarkets-Live Server
|0.08 × 59
|
ICMarkets-Live20
|0.17 × 199
|
ILQAu-A1 Live
|0.18 × 11
|
FBS-Real-9
|0.21 × 28
|
Pepperstone-Edge03
|0.22 × 9
|
Tickmill-Live10
|0.25 × 4
|
Tradestone-Real-1
|0.25 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.29 × 564
162 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
14%
0
0
USD
USD
798
USD
USD
4
0%
90
48%
30%
1.24
1.09
USD
USD
11%
1:500