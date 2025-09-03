SegnaliSezioni
Yanuar Boby Sutejo

Herocyn

Yanuar Boby Sutejo
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 19%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
49 (77.77%)
Loss Trade:
14 (22.22%)
Best Trade:
23.76 USD
Worst Trade:
-16.65 USD
Profitto lordo:
298.62 USD (4 865 pips)
Perdita lorda:
-107.34 USD (2 078 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (54.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.21 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
53.98%
Massimo carico di deposito:
23.05%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
9.21
Long Trade:
30 (47.62%)
Short Trade:
33 (52.38%)
Fattore di profitto:
2.78
Profitto previsto:
3.04 USD
Profitto medio:
6.09 USD
Perdita media:
-7.67 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.78 USD (2)
Crescita mensile:
15.75%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
20.78 USD (1.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.72% (20.78 USD)
Per equità:
52.26% (622.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 34
GBPUSD 29
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 104
GBPUSD 88
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.4K
GBPUSD 1.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.76 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +54.21 USD
Massima perdita consecutiva: -20.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Hankotrade-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 04:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.03 04:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Herocyn
49USD al mese
19%
0
0
USD
1.2K
USD
5
100%
63
77%
54%
2.78
3.04
USD
52%
1:500
Copia

