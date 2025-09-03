- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
49 (77.77%)
Loss Trade:
14 (22.22%)
Best Trade:
23.76 USD
Worst Trade:
-16.65 USD
Profitto lordo:
298.62 USD (4 865 pips)
Perdita lorda:
-107.34 USD (2 078 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (54.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.21 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
53.98%
Massimo carico di deposito:
23.05%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
9.21
Long Trade:
30 (47.62%)
Short Trade:
33 (52.38%)
Fattore di profitto:
2.78
Profitto previsto:
3.04 USD
Profitto medio:
6.09 USD
Perdita media:
-7.67 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.78 USD (2)
Crescita mensile:
15.75%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
20.78 USD (1.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.72% (20.78 USD)
Per equità:
52.26% (622.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|34
|GBPUSD
|29
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|104
|GBPUSD
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.4K
|GBPUSD
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.76 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +54.21 USD
Massima perdita consecutiva: -20.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 7
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 29
154 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
No time to analyze charts? No problem.
With Herocyn on mql5, you can copy every trade automatically – same entries ✅ same exits ✅ same profits 💰
🔥 Transparent results
🔥 Risk managed
🔥 Monthly fee only $30
👉 Join today on mql5, subscribe, and grow your account! 🚀
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
19%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
5
100%
63
77%
54%
2.78
3.04
USD
USD
52%
1:500