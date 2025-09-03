SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / O Sol Leste
Gesse Dias De Oliveira

O Sol Leste

Gesse Dias De Oliveira
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 23%
XMGlobal-Real 16
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
32 (91.42%)
Loss Trade:
3 (8.57%)
Best Trade:
1.03 USD
Worst Trade:
-0.19 USD
Profitto lordo:
12.00 USD (15 694 pips)
Perdita lorda:
-0.35 USD (464 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (7.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.95 USD (16)
Indice di Sharpe:
1.05
Attività di trading:
95.34%
Massimo carico di deposito:
6.30%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
15 giorni
Fattore di recupero:
33.29
Long Trade:
9 (25.71%)
Short Trade:
26 (74.29%)
Fattore di profitto:
34.29
Profitto previsto:
0.33 USD
Profitto medio:
0.38 USD
Perdita media:
-0.12 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.35 USD (3)
Crescita mensile:
21.72%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.35 USD (0.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.60% (0.35 USD)
Per equità:
26.06% (13.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADm# 32
EURUSDm# 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADm# 11
EURUSDm# 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADm# 15K
EURUSDm# 649
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.03 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +7.95 USD
Massima perdita consecutiva: -0.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.16 09:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 02:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 02:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 01:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 01:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.10 18:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 18:43
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 7.89% of days out of the 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 18:43
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.63% of days out of the 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 18:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 17:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 17:43
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 7.89% of days out of the 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 17:43
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.63% of days out of the 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 17:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 13:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 01:09
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 14:40
Share of trading days is too low
2025.09.03 14:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.03 04:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
O Sol Leste
30USD al mese
23%
0
0
USD
62
USD
7
97%
35
91%
95%
34.28
0.33
USD
26%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.