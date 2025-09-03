SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Long Run
Ardy Luhur

Long Run

Ardy Luhur
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 57%
FBS-Real-8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
43 (86.00%)
Loss Trade:
7 (14.00%)
Best Trade:
30.05 USD
Worst Trade:
-13.85 USD
Profitto lordo:
295.25 USD (15 023 pips)
Perdita lorda:
-33.98 USD (3 876 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (48.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.50 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.79%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
18.86
Long Trade:
32 (64.00%)
Short Trade:
18 (36.00%)
Fattore di profitto:
8.69
Profitto previsto:
5.23 USD
Profitto medio:
6.87 USD
Perdita media:
-4.85 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-12.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.85 USD (1)
Crescita mensile:
25.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13.85 USD (2.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.02% (13.85 USD)
Per equità:
25.05% (51.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 261
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.05 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +48.81 USD
Massima perdita consecutiva: -12.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XM.COM-Real 10
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 5
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 5
TickmillUK-Live03
0.00 × 8
Tradeview-Live
0.00 × 7
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
USGFX-Live2
0.11 × 9
XM.COM-Real 11
0.18 × 11
PepperstoneUK-Edge10
0.22 × 181
ICMarketsSC-Live07
0.22 × 2089
LQD1-Live01
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live06
0.27 × 1090
FBS-Real-9
0.31 × 16
24 più
Non ci sono recensioni
2025.09.23 05:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.03 04:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 04:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Long Run
100USD al mese
57%
0
0
USD
406
USD
11
100%
50
86%
100%
8.68
5.23
USD
25%
1:500
Copia

