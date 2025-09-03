- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
43 (86.00%)
Loss Trade:
7 (14.00%)
Best Trade:
30.05 USD
Worst Trade:
-13.85 USD
Profitto lordo:
295.25 USD (15 023 pips)
Perdita lorda:
-33.98 USD (3 876 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (48.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.50 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.79%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
18.86
Long Trade:
32 (64.00%)
Short Trade:
18 (36.00%)
Fattore di profitto:
8.69
Profitto previsto:
5.23 USD
Profitto medio:
6.87 USD
Perdita media:
-4.85 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-12.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.85 USD (1)
Crescita mensile:
25.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13.85 USD (2.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.02% (13.85 USD)
Per equità:
25.05% (51.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|261
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.05 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +48.81 USD
Massima perdita consecutiva: -12.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XM.COM-Real 10
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 5
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 8
|
Tradeview-Live
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
USGFX-Live2
|0.11 × 9
|
XM.COM-Real 11
|0.18 × 11
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.22 × 181
|
ICMarketsSC-Live07
|0.22 × 2089
|
LQD1-Live01
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live06
|0.27 × 1090
|
FBS-Real-9
|0.31 × 16
