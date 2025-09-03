SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TC Investment Safeway
Po Yuan Chen

TC Investment Safeway

Po Yuan Chen
0 recensioni
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 101
Profit Trade:
758 (68.84%)
Loss Trade:
343 (31.15%)
Best Trade:
100.32 USD
Worst Trade:
-115.37 USD
Profitto lordo:
4 438.30 USD (435 964 pips)
Perdita lorda:
-3 942.04 USD (158 069 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (83.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
174.52 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
96.96%
Massimo carico di deposito:
2.63%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.82
Long Trade:
708 (64.31%)
Short Trade:
393 (35.69%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
5.86 USD
Perdita media:
-11.49 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-154.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-292.44 USD (6)
Crescita mensile:
-1.27%
Previsione annuale:
-13.86%
Algo trading:
64%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
209.96 USD
Massimale:
604.86 USD (20.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.66% (245.04 USD)
Per equità:
10.36% (1 997.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD+ 377
GBPUSD+ 354
XAUUSD+ 217
NZDCAD+ 54
DJ30.r 21
GER40.r 15
AUDUSD+ 8
EURAUD+ 8
EURGBP+ 7
GBPCAD+ 7
EURJPY+ 6
EURUSD+ 6
USDJPY+ 4
GBPCHF+ 3
GBPAUD+ 3
GBPNZD+ 2
CADJPY+ 1
AUDJPY+ 1
USDCAD+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD+ -144
GBPUSD+ 1
XAUUSD+ -38
NZDCAD+ 264
DJ30.r -51
GER40.r -41
AUDUSD+ 162
EURAUD+ -51
EURGBP+ 34
GBPCAD+ 58
EURJPY+ 159
EURUSD+ 53
USDJPY+ 4
GBPCHF+ 41
GBPAUD+ 35
GBPNZD+ 38
CADJPY+ 20
AUDJPY+ 38
USDCAD+ 14
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD+ -6.8K
GBPUSD+ -2.9K
XAUUSD+ 329
NZDCAD+ 2K
DJ30.r -20K
GER40.r -6.3K
AUDUSD+ 840
EURAUD+ -503
EURGBP+ 552
GBPCAD+ 722
EURJPY+ 2.3K
EURUSD+ 787
USDJPY+ 392
GBPCHF+ 264
GBPAUD+ 397
GBPNZD+ 405
CADJPY+ 177
AUDJPY+ 308
USDCAD+ 106
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +100.32 USD
Worst Trade: -115 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +83.68 USD
Massima perdita consecutiva: -154.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 08:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TC Investment Safeway
30USD al mese
-0%
0
0
USD
19K
USD
26
64%
1 101
68%
97%
1.12
0.45
USD
13%
1:500
Copia

