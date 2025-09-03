- Crescita
Trade:
252
Profit Trade:
188 (74.60%)
Loss Trade:
64 (25.40%)
Best Trade:
7.40 EUR
Worst Trade:
-29.73 EUR
Profitto lordo:
163.01 EUR (31 577 pips)
Perdita lorda:
-299.50 EUR (57 163 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (46.21 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
46.21 EUR (39)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
6.07%
Massimo carico di deposito:
143.30%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
192 (76.19%)
Short Trade:
60 (23.81%)
Fattore di profitto:
0.54
Profitto previsto:
-0.54 EUR
Profitto medio:
0.87 EUR
Perdita media:
-4.68 EUR
Massime perdite consecutive:
20 (-101.29 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-122.45 EUR (7)
Crescita mensile:
-68.23%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
170.88 EUR
Massimale:
223.22 EUR (88.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.56% (223.22 EUR)
Per equità:
70.24% (114.86 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US500
|252
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US500
|-156
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US500
|-26K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.40 EUR
Worst Trade: -30 EUR
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +46.21 EUR
Massima perdita consecutiva: -101.29 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 23
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.51 × 77
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.19 × 2940
|
ICMarketsSC-MT5
|7.00 × 904
|
ICMarketsEU-MT5-2
|20.53 × 19
Liquidity Index Trading.
