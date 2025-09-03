- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
31 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
22.47 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
277.94 USD (277 921 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
31 (277.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
277.94 USD (31)
Indice di Sharpe:
2.12
Attività di trading:
54.25%
Massimo carico di deposito:
4.08%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
22 (70.97%)
Short Trade:
9 (29.03%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
8.97 USD
Profitto medio:
8.97 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
30.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
12.31% (130.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|278
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|278K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +22.47 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +277.94 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
BFE R – Break Fractal System with Risk Control.Gold Makes Money - Weekly Profit Target : 5%.
Non ci sono recensioni
