- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
126
Profit Trade:
75 (59.52%)
Loss Trade:
51 (40.48%)
Best Trade:
345.00 USD
Worst Trade:
-119.50 USD
Profitto lordo:
2 641.03 USD (38 165 pips)
Perdita lorda:
-943.80 USD (18 883 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (430.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
821.00 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
8.08%
Massimo carico di deposito:
6.14%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.07
Long Trade:
84 (66.67%)
Short Trade:
42 (33.33%)
Fattore di profitto:
2.80
Profitto previsto:
13.47 USD
Profitto medio:
35.21 USD
Perdita media:
-18.51 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-417.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-417.00 USD (6)
Crescita mensile:
1 602.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
417.00 USD (32.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.19% (417.00 USD)
Per equità:
2.63% (16.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +345.00 USD
Worst Trade: -120 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +430.42 USD
Massima perdita consecutiva: -417.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro-4
|2.21 × 1123
|
RoboForex-Pro-5
|2.39 × 1596
|
RoboForex-Pro-6
|3.12 × 711
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.22 × 211
|
RoboForex-Pro-3
|5.70 × 70
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.91 × 420
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
20%
0
0
USD
USD
722
USD
USD
5
0%
126
59%
8%
2.79
13.47
USD
USD
34%
1:500