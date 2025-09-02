- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
518
Profit Trade:
397 (76.64%)
Loss Trade:
121 (23.36%)
Best Trade:
100.56 USD
Worst Trade:
-29.63 USD
Profitto lordo:
724.77 USD (61 704 pips)
Perdita lorda:
-431.01 USD (40 292 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (9.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
100.56 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
215.60%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.14
Long Trade:
262 (50.58%)
Short Trade:
256 (49.42%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
1.83 USD
Perdita media:
-3.56 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-60.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.02 USD (3)
Crescita mensile:
2.11%
Previsione annuale:
25.58%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
71.02 USD (7.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.91% (71.51 USD)
Per equità:
86.24% (856.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD.PRO
|215
|AUDCAD.PRO
|200
|AUDNZD.PRO
|103
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD.PRO
|129
|AUDCAD.PRO
|115
|AUDNZD.PRO
|59
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD.PRO
|11K
|AUDCAD.PRO
|3.1K
|AUDNZD.PRO
|7K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +100.56 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +9.21 USD
Massima perdita consecutiva: -60.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OxSecurities-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Has just been a steady reliable Account. No fancy thrills, Just does the work!
