SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / WW2OX300
Russel John Nielsen

WW2OX300

Russel John Nielsen
0 recensioni
Affidabilità
49 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 43%
OxSecurities-Live
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
518
Profit Trade:
397 (76.64%)
Loss Trade:
121 (23.36%)
Best Trade:
100.56 USD
Worst Trade:
-29.63 USD
Profitto lordo:
724.77 USD (61 704 pips)
Perdita lorda:
-431.01 USD (40 292 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (9.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
100.56 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
215.60%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.14
Long Trade:
262 (50.58%)
Short Trade:
256 (49.42%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
1.83 USD
Perdita media:
-3.56 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-60.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.02 USD (3)
Crescita mensile:
2.11%
Previsione annuale:
25.58%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
71.02 USD (7.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.91% (71.51 USD)
Per equità:
86.24% (856.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD.PRO 215
AUDCAD.PRO 200
AUDNZD.PRO 103
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD.PRO 129
AUDCAD.PRO 115
AUDNZD.PRO 59
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD.PRO 11K
AUDCAD.PRO 3.1K
AUDNZD.PRO 7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +100.56 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +9.21 USD
Massima perdita consecutiva: -60.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OxSecurities-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Has just been a steady reliable Account. No fancy thrills, Just does the work!
Non ci sono recensioni
2025.09.24 11:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 02:57
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati