- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
23 (74.19%)
Loss Trade:
8 (25.81%)
Best Trade:
10.41 USD
Worst Trade:
-10.91 USD
Profitto lordo:
145.60 USD (14 700 pips)
Perdita lorda:
-41.06 USD (3 736 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (54.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.84 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.58
Attività di trading:
6.11%
Massimo carico di deposito:
2.66%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
9.51
Long Trade:
31 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.55
Profitto previsto:
3.37 USD
Profitto medio:
6.33 USD
Perdita media:
-5.13 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.91 USD (1)
Crescita mensile:
20.75%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
10.99 USD (1.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.90% (10.95 USD)
Per equità:
5.23% (29.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.41 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +54.84 USD
Massima perdita consecutiva: -10.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5707
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
59 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Smart Gold Robot
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
21%
0
0
USD
USD
605
USD
USD
5
96%
31
74%
6%
3.54
3.37
USD
USD
5%
1:500