SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Proyecto TITAN 2d12 02SEPT2025
Francisco Contreras Manzano

Proyecto TITAN 2d12 02SEPT2025

Francisco Contreras Manzano
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 69%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
791
Profit Trade:
705 (89.12%)
Loss Trade:
86 (10.87%)
Best Trade:
29.87 USD
Worst Trade:
-104.58 USD
Profitto lordo:
869.28 USD (918 197 pips)
Perdita lorda:
-183.21 USD (34 386 pips)
Vincite massime consecutive:
59 (129.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
129.86 USD (59)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
24.61%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
179
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
6.56
Long Trade:
449 (56.76%)
Short Trade:
342 (43.24%)
Fattore di profitto:
4.74
Profitto previsto:
0.87 USD
Profitto medio:
1.23 USD
Perdita media:
-2.13 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-17.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-104.58 USD (1)
Crescita mensile:
47.34%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
104.58 USD (6.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.03% (104.58 USD)
Per equità:
44.79% (746.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 263
GBPCAD 83
EURJPY 78
AUDCAD 63
USDJPY 52
XAUUSD 49
EURCAD 45
EURUSD 44
USDCAD 31
EURAUD 29
NZDUSD 22
GBPUSD 17
NZDJPY 10
NZDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 77
GBPCAD 57
EURJPY 6
AUDCAD 28
USDJPY 169
XAUUSD 121
EURCAD -26
EURUSD 79
USDCAD 43
EURAUD 48
NZDUSD 41
GBPUSD 19
NZDJPY 15
NZDCAD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 824K
GBPCAD 8.4K
EURJPY 830
AUDCAD 4K
USDJPY 9.3K
XAUUSD 13K
EURCAD 4.4K
EURUSD 4.7K
USDCAD 3.7K
EURAUD 3.9K
NZDUSD 2.8K
GBPUSD 1.9K
NZDJPY 2.4K
NZDCAD 1.2K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.87 USD
Worst Trade: -105 USD
Vincite massime consecutive: 59
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +129.86 USD
Massima perdita consecutiva: -17.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 9
✨ Transparencia, Tecnología y Resultados Reales ✨

En un mundo financiero lleno de promesas vacías, aquí encontrarás honestidad sin adornos y resultados confirmados. Cada una de mis carteras publicadas en MQL5 está basada en un desarrollo tecnológico sólido, fruto de años de investigación en trading algorítmico y probado bajo condiciones reales de mercado.

🚀 La clave no es solo crecer, sino hacerlo de manera consistente y sostenible. Por eso, cada estrategia está diseñada para asegurar ingresos continuos, minimizando riesgos y maximizando oportunidades.

📊 Mis sistemas no viven de la suerte, sino de la matemática, la disciplina y la innovación tecnológica, con auditorías verificables dentro de la propia plataforma MQL5.

Confianza, claridad y compromiso son los tres pilares que sostienen cada operación. Aquí no se trata de vender ilusiones, sino de demostrar con hechos que la tecnología bien aplicada puede transformar tu manera de invertir.

💡 Si buscas un camino real hacia la libertad financiera, con datos que hablan por sí solos, estás en el lugar correcto.


Non ci sono recensioni
