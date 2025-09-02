- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
791
Profit Trade:
705 (89.12%)
Loss Trade:
86 (10.87%)
Best Trade:
29.87 USD
Worst Trade:
-104.58 USD
Profitto lordo:
869.28 USD (918 197 pips)
Perdita lorda:
-183.21 USD (34 386 pips)
Vincite massime consecutive:
59 (129.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
129.86 USD (59)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
24.61%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
179
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
6.56
Long Trade:
449 (56.76%)
Short Trade:
342 (43.24%)
Fattore di profitto:
4.74
Profitto previsto:
0.87 USD
Profitto medio:
1.23 USD
Perdita media:
-2.13 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-17.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-104.58 USD (1)
Crescita mensile:
47.34%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
104.58 USD (6.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.03% (104.58 USD)
Per equità:
44.79% (746.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|263
|GBPCAD
|83
|EURJPY
|78
|AUDCAD
|63
|USDJPY
|52
|XAUUSD
|49
|EURCAD
|45
|EURUSD
|44
|USDCAD
|31
|EURAUD
|29
|NZDUSD
|22
|GBPUSD
|17
|NZDJPY
|10
|NZDCAD
|5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|77
|GBPCAD
|57
|EURJPY
|6
|AUDCAD
|28
|USDJPY
|169
|XAUUSD
|121
|EURCAD
|-26
|EURUSD
|79
|USDCAD
|43
|EURAUD
|48
|NZDUSD
|41
|GBPUSD
|19
|NZDJPY
|15
|NZDCAD
|8
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|824K
|GBPCAD
|8.4K
|EURJPY
|830
|AUDCAD
|4K
|USDJPY
|9.3K
|XAUUSD
|13K
|EURCAD
|4.4K
|EURUSD
|4.7K
|USDCAD
|3.7K
|EURAUD
|3.9K
|NZDUSD
|2.8K
|GBPUSD
|1.9K
|NZDJPY
|2.4K
|NZDCAD
|1.2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.87 USD
Worst Trade: -105 USD
Vincite massime consecutive: 59
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +129.86 USD
Massima perdita consecutiva: -17.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 9
✨ Transparencia, Tecnología y Resultados Reales ✨
En un mundo financiero lleno de promesas vacías, aquí encontrarás honestidad sin adornos y resultados confirmados. Cada una de mis carteras publicadas en MQL5 está basada en un desarrollo tecnológico sólido, fruto de años de investigación en trading algorítmico y probado bajo condiciones reales de mercado.
🚀 La clave no es solo crecer, sino hacerlo de manera consistente y sostenible. Por eso, cada estrategia está diseñada para asegurar ingresos continuos, minimizando riesgos y maximizando oportunidades.
📊 Mis sistemas no viven de la suerte, sino de la matemática, la disciplina y la innovación tecnológica, con auditorías verificables dentro de la propia plataforma MQL5.
Confianza, claridad y compromiso son los tres pilares que sostienen cada operación. Aquí no se trata de vender ilusiones, sino de demostrar con hechos que la tecnología bien aplicada puede transformar tu manera de invertir.
💡 Si buscas un camino real hacia la libertad financiera, con datos que hablan por sí solos, estás en el lugar correcto.
Non ci sono recensioni