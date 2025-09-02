SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / VAQ REAL EURGBP GBPUSD EURCAD
Alessandro Riggi

VAQ REAL EURGBP GBPUSD EURCAD

Alessandro Riggi
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
XM.COM-MT5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
72
Profit Trade:
66 (91.66%)
Loss Trade:
6 (8.33%)
Best Trade:
3.84 EUR
Worst Trade:
-47.39 EUR
Profitto lordo:
94.69 EUR (6 784 pips)
Perdita lorda:
-139.52 EUR (7 924 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (22.37 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
30.87 EUR (14)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
95.72%
Massimo carico di deposito:
68.59%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.42
Long Trade:
41 (56.94%)
Short Trade:
31 (43.06%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-0.62 EUR
Profitto medio:
1.43 EUR
Perdita media:
-23.25 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-47.39 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-47.39 EUR (1)
Crescita mensile:
-4.48%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.97 EUR
Massimale:
106.71 EUR (10.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.10% (106.71 EUR)
Per equità:
16.03% (152.67 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD# 31
GBPUSD# 25
EURGBP# 16
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD# -56
GBPUSD# -10
EURGBP# 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD# -2.6K
GBPUSD# 341
EURGBP# 1.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.84 EUR
Worst Trade: -47 EUR
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +22.37 EUR
Massima perdita consecutiva: -47.39 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XM.COM-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 06:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.15 21:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 20:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.10 10:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 12:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 16:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.03 15:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.03 14:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.03 08:23
Share of trading days is too low
2025.09.03 08:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.03 08:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.03 07:23
Share of trading days is too low
2025.09.03 07:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.03 07:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.02 17:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 17:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 17:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
