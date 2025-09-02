SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XAUUSD Strategy
Andrea Biffa

XAUUSD Strategy

Andrea Biffa
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 8%
JMFinancial2-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
517
Profit Trade:
423 (81.81%)
Loss Trade:
94 (18.18%)
Best Trade:
159.38 EUR
Worst Trade:
-71.50 EUR
Profitto lordo:
1 866.26 EUR (151 395 pips)
Perdita lorda:
-1 069.34 EUR (107 460 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (31.28 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
370.83 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
94.10%
Massimo carico di deposito:
3.44%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
149
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.42
Long Trade:
338 (65.38%)
Short Trade:
179 (34.62%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
1.54 EUR
Profitto medio:
4.41 EUR
Perdita media:
-11.38 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-329.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-329.66 EUR (7)
Crescita mensile:
7.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
329.66 EUR (3.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.10% (329.66 EUR)
Per equità:
13.23% (1 404.22 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.fx 517
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.fx 909
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.fx 44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +159.38 EUR
Worst Trade: -72 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +31.28 EUR
Massima perdita consecutiva: -329.66 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JMFinancial2-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

XAUUSD Strategy on a 10K balance on MT4
Non ci sono recensioni
2025.09.04 03:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 19:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XAUUSD Strategy
99USD al mese
8%
0
0
USD
11K
EUR
4
100%
517
81%
94%
1.74
1.54
EUR
13%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.