Trade:
517
Profit Trade:
423 (81.81%)
Loss Trade:
94 (18.18%)
Best Trade:
159.38 EUR
Worst Trade:
-71.50 EUR
Profitto lordo:
1 866.26 EUR (151 395 pips)
Perdita lorda:
-1 069.34 EUR (107 460 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (31.28 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
370.83 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
94.10%
Massimo carico di deposito:
3.44%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
149
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.42
Long Trade:
338 (65.38%)
Short Trade:
179 (34.62%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
1.54 EUR
Profitto medio:
4.41 EUR
Perdita media:
-11.38 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-329.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-329.66 EUR (7)
Crescita mensile:
7.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
329.66 EUR (3.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.10% (329.66 EUR)
Per equità:
13.23% (1 404.22 EUR)
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JMFinancial2-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
XAUUSD Strategy on a 10K balance on MT4
