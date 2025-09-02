Benvenuti in Private Dawinex Account, il mio segnale di trading personale progettato per trader che cercano rendimenti a basso rischio e a lungo termine su coppie maggiori di forex e indici. Questo segnale riflette la mia strategia di trading personale, combinando stagionalità, dati quantitativi e analisi macroeconomiche per offrire prestazioni costanti su coppie come EURUSD, GBPUSD, USDJPY e indici come S&P 500 e DAX.

Panoramica della Strategia

Questa strategia di swing trading a lungo termine dà priorità alla preservazione del capitale e a una crescita stabile. Sfruttando modelli stagionali, modelli quantitativi e analisi macroeconomiche (ad esempio, IPC, notizie FOMC, rapporti di JPMorgan e Goldman Sachs), puntiamo a una crescita trimestrale del 6–10% con un drawdown massimo inferiore al 10%.

Perché scegliere Private Dawinex Account?

Essendo il mio conto di trading personale, questo segnale incarna un approccio disciplinato e basato sulla ricerca, progettato per il successo a lungo termine. Ideale per i trader che danno priorità alla sicurezza e alla sostenibilità, si adatta alle dinamiche di mercato riducendo al minimo il rischio. Monitora le prestazioni in tempo reale su MQL5. Le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri, ma la nostra strategia mira a una crescita affidabile.

Inizia Ora

Iscriviti a Private Dawinex Account e opera insieme alla mia strategia personale. Contattami tramite i messaggi MQL5 per domande. Costruiamo ricchezza insieme, in modo strategico e sicuro!



