SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Private Darwinex Account
Jono Harms

Private Darwinex Account

Jono Harms
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 12%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
34 (70.83%)
Loss Trade:
14 (29.17%)
Best Trade:
41.25 EUR
Worst Trade:
-14.62 EUR
Profitto lordo:
229.12 EUR (7 487 pips)
Perdita lorda:
-107.21 EUR (1 536 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (114.95 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
114.95 EUR (13)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
22.31%
Massimo carico di deposito:
98.70%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.11
Long Trade:
41 (85.42%)
Short Trade:
7 (14.58%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
2.54 EUR
Profitto medio:
6.74 EUR
Perdita media:
-7.66 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-34.81 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-34.81 EUR (4)
Crescita mensile:
12.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.70 EUR
Massimale:
39.24 EUR (3.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.73% (38.67 EUR)
Per equità:
4.07% (43.04 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 19
GDAXI 7
AUDUSD 6
XAUUSD 5
SP500 4
GBPUSD 4
EURCAD 1
USDJPY 1
EURNOK 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 45
GDAXI 66
AUDUSD -10
XAUUSD 20
SP500 6
GBPUSD -17
EURCAD 9
USDJPY 11
EURNOK 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.3K
GDAXI 1.2K
AUDUSD -219
XAUUSD 2.1K
SP500 355
GBPUSD -321
EURCAD 217
USDJPY 177
EURNOK 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.25 EUR
Worst Trade: -15 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +114.95 EUR
Massima perdita consecutiva: -34.81 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.70 × 128
FXOpen-MT5
0.83 × 6
TickmillUK-Live
1.00 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 397
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Darwinex-Live
1.67 × 2310
XMGlobal-MT5 2
2.21 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.20 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.47 × 290
Swissquote-Server
3.52 × 62
VantageFXInternational-Live
3.58 × 31
14 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Benvenuti in Private Dawinex Account, il mio segnale di trading personale progettato per trader che cercano rendimenti a basso rischio e a lungo termine su coppie maggiori di forex e indici. Questo segnale riflette la mia strategia di trading personale, combinando stagionalità, dati quantitativi e analisi macroeconomiche per offrire prestazioni costanti su coppie come EURUSD, GBPUSD, USDJPY e indici come S&P 500 e DAX.

Panoramica della Strategia

Questa strategia di swing trading a lungo termine dà priorità alla preservazione del capitale e a una crescita stabile. Sfruttando modelli stagionali, modelli quantitativi e analisi macroeconomiche (ad esempio, IPC, notizie FOMC, rapporti di JPMorgan e Goldman Sachs), puntiamo a una crescita trimestrale del 6–10% con un drawdown massimo inferiore al 10%.

Perché scegliere Private Dawinex Account?

Essendo il mio conto di trading personale, questo segnale incarna un approccio disciplinato e basato sulla ricerca, progettato per il successo a lungo termine. Ideale per i trader che danno priorità alla sicurezza e alla sostenibilità, si adatta alle dinamiche di mercato riducendo al minimo il rischio. Monitora le prestazioni in tempo reale su MQL5. Le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri, ma la nostra strategia mira a una crescita affidabile.

Inizia Ora

Iscriviti a Private Dawinex Account e opera insieme alla mia strategia personale. Contattami tramite i messaggi MQL5 per domande. Costruiamo ricchezza insieme, in modo strategico e sicuro!


Non ci sono recensioni
2025.09.12 10:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.02 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Private Darwinex Account
30USD al mese
12%
0
0
USD
963
EUR
4
0%
48
70%
22%
2.13
2.54
EUR
4%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.