- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
259
Profit Trade:
167 (64.47%)
Loss Trade:
92 (35.52%)
Best Trade:
63.24 USD
Worst Trade:
-39.69 USD
Profitto lordo:
871.91 USD (27 405 pips)
Perdita lorda:
-676.75 USD (24 920 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (31.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
67.96 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
95.40%
Massimo carico di deposito:
4.11%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
135 (52.12%)
Short Trade:
124 (47.88%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
5.22 USD
Perdita media:
-7.36 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-337.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-337.69 USD (18)
Crescita mensile:
0.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
430.92 USD (6.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.51% (430.92 USD)
Per equità:
4.82% (314.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|81
|EURUSD
|59
|USDCAD
|46
|USDCHF
|41
|AUDUSD
|32
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|122
|EURUSD
|5
|USDCAD
|-16
|USDCHF
|64
|AUDUSD
|20
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1K
|EURUSD
|877
|USDCAD
|-459
|USDCHF
|-302
|AUDUSD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +63.24 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +31.89 USD
Massima perdita consecutiva: -337.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-03
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 77
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.58 × 923
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
|
EightcapLtd-Real2
|0.65 × 392
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
318 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
According to the rules of this trading system, a fixed stop loss is set at 10% of the deposit.
По правилам данной торговой системы, установлен фиксированный стоп лосс в размере 10% от депозита.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
6
100%
259
64%
95%
1.28
0.75
USD
USD
7%
1:500