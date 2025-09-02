SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Delta Pro 400
Igor Loza

Delta Pro 400

Igor Loza
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
259
Profit Trade:
167 (64.47%)
Loss Trade:
92 (35.52%)
Best Trade:
63.24 USD
Worst Trade:
-39.69 USD
Profitto lordo:
871.91 USD (27 405 pips)
Perdita lorda:
-676.75 USD (24 920 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (31.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
67.96 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
95.40%
Massimo carico di deposito:
4.11%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
135 (52.12%)
Short Trade:
124 (47.88%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
5.22 USD
Perdita media:
-7.36 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-337.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-337.69 USD (18)
Crescita mensile:
0.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
430.92 USD (6.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.51% (430.92 USD)
Per equità:
4.82% (314.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 81
EURUSD 59
USDCAD 46
USDCHF 41
AUDUSD 32
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 122
EURUSD 5
USDCAD -16
USDCHF 64
AUDUSD 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 1K
EURUSD 877
USDCAD -459
USDCHF -302
AUDUSD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +63.24 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +31.89 USD
Massima perdita consecutiva: -337.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-03
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
FPMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.45 × 77
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.58 × 923
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
EightcapLtd-Real2
0.65 × 392
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
318 più
According to the rules of this trading system, a fixed stop loss is set at 10% of the deposit.

По правилам данной торговой системы, установлен фиксированный стоп лосс в размере 10% от депозита. 

Non ci sono recensioni
2025.09.02 13:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
