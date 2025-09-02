SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Epic Game Trade 2
Jose Carlos Miranda Reyes

Epic Game Trade 2

Jose Carlos Miranda Reyes
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 48%
XMGlobal-Real 8
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
89
Profit Trade:
86 (96.62%)
Loss Trade:
3 (3.37%)
Best Trade:
15.68 USD
Worst Trade:
-3.92 USD
Profitto lordo:
150.94 USD (216 234 pips)
Perdita lorda:
-7.12 USD (710 pips)
Vincite massime consecutive:
75 (132.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
132.39 USD (75)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
85.35%
Massimo carico di deposito:
25.73%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
26.63
Long Trade:
57 (64.04%)
Short Trade:
32 (35.96%)
Fattore di profitto:
21.20
Profitto previsto:
1.62 USD
Profitto medio:
1.76 USD
Perdita media:
-2.37 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.24 USD (2)
Crescita mensile:
47.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.40 USD (1.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.25% (5.40 USD)
Per equità:
27.55% (118.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD# 28
EURUSD# 21
USDJPY# 10
AUDUSD# 9
US500Cash 5
USDCHF# 4
USDCAD# 3
BTCUSD# 2
JP225Cash 2
FRA40Cash 1
EU50Cash 1
GBPJPY# 1
CADJPY# 1
CADCHF# 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD# 52
EURUSD# 34
USDJPY# 17
AUDUSD# -5
US500Cash 15
USDCHF# 5
USDCAD# 2
BTCUSD# 19
JP225Cash 0
FRA40Cash 1
EU50Cash 1
GBPJPY# 1
CADJPY# 1
CADCHF# 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD# 2.6K
EURUSD# 1.9K
USDJPY# 2.5K
AUDUSD# -474
US500Cash 15K
USDCHF# 408
USDCAD# 299
BTCUSD# 192K
JP225Cash 56
FRA40Cash 878
EU50Cash 439
GBPJPY# 181
CADJPY# 104
CADCHF# 103
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.68 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 75
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +132.39 USD
Massima perdita consecutiva: -5.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.17 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 15:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 13:34
Share of trading days is too low
2025.09.02 12:34
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 8.33% of days out of the 12 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 12:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 12:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
